Вкуснее любой закуски: оригинальные арбузные сэндвичи за 2 минуты

Самый вкусный летний продукт – арбуз. Ко всему он не только полезный, но и очень вкусный, сочный и бюджетный. Из него можно готовить как салаты, так и напитки, мороженое, а также оригинальный сэндвичи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких, освежающих, сочных и очень вкусных арбузных сэндвичей.

Ингредиенты:

4 арбузных ломтика

1 помидор

1 фиолетовый сладкий лук

моцарелла, руккола, базилик, бальзамический соус

Способ приготовления:

1. Очистите арбуз от кожуры, нарежьте толстыми кусками. Лук, помидоры и сыр также нарежьте слайсами.

2. Выложите на кусок арбуза лук, сыр, помидор, сверху зелень и полейте соусом!

