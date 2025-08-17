УкраїнськаУКР
Вкуснее любой закуски: оригинальные арбузные сэндвичи за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
255
Рецепт блюда

Самый вкусный летний продукт – арбуз. Ко всему он не только полезный, но и очень вкусный, сочный и бюджетный. Из него можно готовить как салаты, так и напитки, мороженое, а также оригинальный сэндвичи.

Видео дня
Что приготовить из арбуза

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких, освежающих, сочных и очень вкусных арбузных сэндвичей.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 4 арбузных ломтика
  • 1 помидор
  • 1 фиолетовый сладкий лук
  • моцарелла, руккола, базилик, бальзамический соус

Способ приготовления:

1. Очистите арбуз от кожуры, нарежьте толстыми кусками. Лук, помидоры и сыр также нарежьте слайсами.

Ингредиенты для блюда

2. Выложите на кусок арбуза лук, сыр, помидор, сверху зелень и полейте соусом!

Готовые сэндвичи

