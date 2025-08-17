Видео дня
Вкуснее любой закуски: оригинальные арбузные сэндвичи за 2 минуты
Самый вкусный летний продукт – арбуз. Ко всему он не только полезный, но и очень вкусный, сочный и бюджетный. Из него можно готовить как салаты, так и напитки, мороженое, а также оригинальный сэндвичи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких, освежающих, сочных и очень вкусных арбузных сэндвичей.
Ингредиенты:
- 4 арбузных ломтика
- 1 помидор
- 1 фиолетовый сладкий лук
- моцарелла, руккола, базилик, бальзамический соус
Способ приготовления:
1. Очистите арбуз от кожуры, нарежьте толстыми кусками. Лук, помидоры и сыр также нарежьте слайсами.
2. Выложите на кусок арбуза лук, сыр, помидор, сверху зелень и полейте соусом!
