Вкуснее и проще, чем деруны: картофельное тако с разными начинками для перекуса

Картофель – не только овощ для приготовления вкусных супов, пюре, салатов, запеканок, пирогов. Но, также из картофеля получатся сытные и вкусные блюда для перекуса, например картофельное тако с разными начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда для перекуса из картофеля.

Ингредиенты:

5 картофелин

100 г тертого сыра

1 авокадо

1 яйцо

50 г крем-сыра

Листья салата

100 г филе скумбрии подкопченной

50 г лососевой икры

Способ приготовления:

1. Картофель очистить, нарезать тонкими круглыми слайсами. Выложить их в длинную полоску, слегка накладывая друг на друга.

2. Посыпать тертым сыром и запекать в духовке при 180°C до золотистого цвета. Сыр поможет картофелю держаться вместе.

3. После выкладываем на картофельную основу начинку из авокадо, яиц, зелени, скумбрии.

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