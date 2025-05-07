Вкуснее и проще, чем деруны: картофельное тако с разными начинками для перекуса
Картофель – не только овощ для приготовления вкусных супов, пюре, салатов, запеканок, пирогов. Но, также из картофеля получатся сытные и вкусные блюда для перекуса, например картофельное тако с разными начинками.
Видео дня
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда для перекуса из картофеля.
Ингредиенты:
- 5 картофелин
- 100 г тертого сыра
- 1 авокадо
- 1 яйцо
- 50 г крем-сыра
- Листья салата
- 100 г филе скумбрии подкопченной
- 50 г лососевой икры
Способ приготовления:
1. Картофель очистить, нарезать тонкими круглыми слайсами. Выложить их в длинную полоску, слегка накладывая друг на друга.
2. Посыпать тертым сыром и запекать в духовке при 180°C до золотистого цвета. Сыр поможет картофелю держаться вместе.
3. После выкладываем на картофельную основу начинку из авокадо, яиц, зелени, скумбрии.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: