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Вкуснее и проще, чем деруны: картофельное тако с разными начинками для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Вкуснее и проще, чем деруны: картофельное тако с разными начинками для перекуса

Картофель – не только овощ для приготовления вкусных супов, пюре, салатов, запеканок, пирогов. Но, также из картофеля получатся сытные и вкусные блюда для перекуса, например картофельное тако с разными начинками.

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Что приготовить из картофеля

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда для перекуса из картофеля. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 5 картофелин
  • 100 г тертого сыра
  • 1 авокадо
  • 1 яйцо
  • 50 г крем-сыра
  • Листья салата
  • 100 г филе скумбрии подкопченной
  • 50 г лососевой икры

Способ приготовления: 

1. Картофель очистить, нарезать тонкими круглыми слайсами. Выложить их в длинную полоску, слегка накладывая друг на друга.

Картофельная основа

2. Посыпать тертым сыром и запекать в духовке при 180°C до золотистого цвета. Сыр поможет картофелю держаться вместе.

Приготовление закуски

3. После выкладываем на картофельную основу начинку из авокадо, яиц, зелени, скумбрии.

Готовая закуска

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