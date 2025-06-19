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Вкуснее и полезнее, чем мясной: сочный стейк из цветной капусты с соусом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
357
Вкуснее и полезнее, чем мясной: сочный стейк из цветной капусты с соусом

Цветная капуста – лучший овощ, который может быть альтернативой мясу. Так как она очень сытная и готовится намного проще и быстрее, чем мясо. Готовить ее можно в кляре, а также просто запекать с маслом и под разными соусами и сыром. 

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Что приготовить из цветной капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного стейка из цветной капусты. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • цветная капуста 
  • специи – паприка, чесночный порошок, мускатный орех, карри, лук сушеный 
  • оливковое масло 
  • соль

Соус:

  • масло растительное
  • петрушка
  • соль, чеснок сушеный 

Способ приготовления: 

1. Помойте и порежьте большими слайсами капусту. Полейте маслом и добавьте специи, переложите на противень и готовьте при 200 С 20-30 минут. 

Цветная капуста

2. Смешайте все для соуса и полейте готовую капусту.

Капуста с маслом и специями

Подавайте с овощным пюре, например, тыквенным! 

Готовое блюдо

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