Вкуснее и полезнее, чем мясной: сочный стейк из цветной капусты с соусом

Цветная капуста – лучший овощ, который может быть альтернативой мясу. Так как она очень сытная и готовится намного проще и быстрее, чем мясо. Готовить ее можно в кляре, а также просто запекать с маслом и под разными соусами и сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного стейка из цветной капусты.

Ингредиенты:

цветная капуста

специи – паприка, чесночный порошок, мускатный орех, карри, лук сушеный

оливковое масло

соль

Соус:

масло растительное

петрушка

соль, чеснок сушеный

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте большими слайсами капусту. Полейте маслом и добавьте специи, переложите на противень и готовьте при 200 С 20-30 минут.

2. Смешайте все для соуса и полейте готовую капусту.

Подавайте с овощным пюре, например, тыквенным!

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