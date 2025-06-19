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Вкуснее и полезнее, чем мясной: сочный стейк из цветной капусты с соусом
Цветная капуста – лучший овощ, который может быть альтернативой мясу. Так как она очень сытная и готовится намного проще и быстрее, чем мясо. Готовить ее можно в кляре, а также просто запекать с маслом и под разными соусами и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного стейка из цветной капусты.
Ингредиенты:
- цветная капуста
- специи – паприка, чесночный порошок, мускатный орех, карри, лук сушеный
- оливковое масло
- соль
Соус:
- масло растительное
- петрушка
- соль, чеснок сушеный
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте большими слайсами капусту. Полейте маслом и добавьте специи, переложите на противень и готовьте при 200 С 20-30 минут.
2. Смешайте все для соуса и полейте готовую капусту.
Подавайте с овощным пюре, например, тыквенным!
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