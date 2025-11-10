Видео дня
Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из запеченной свеклы, который можно есть каждый день
Свекла – универсальный овощ для приготовления очень вкусных салатов, закусок. А еще ее можно консервировать, мариновать, запекать и есть в сыром виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из вареной свеклы.
Ингредиенты:
- свекла отварная 4 шт.
- грецкие орехи 100 г
- чернослив 100 г
- чеснок 2-3 зуб.
- майонез 2-3 ст. ложки
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, почистите, натрите вместе с чесноком.
2. Порежьте орехи и чернослив, добавьте майонез, соль, перемешайте.
Перед подачей посыпьте зеленью.
