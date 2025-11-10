УкраїнськаУКР
Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из запеченной свеклы, который можно есть каждый день

Свекла – универсальный овощ для приготовления очень вкусных салатов, закусок. А еще ее можно консервировать, мариновать, запекать и есть в сыром виде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из вареной свеклы. 

Ингредиенты:

  • свекла отварная 4 шт.
  • грецкие орехи 100 г
  • чернослив 100 г
  • чеснок 2-3 зуб.
  • майонез 2-3 ст. ложки
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварите, почистите, натрите вместе с чесноком.

2. Порежьте орехи и чернослив, добавьте майонез, соль, перемешайте.

Перед подачей посыпьте зеленью.

