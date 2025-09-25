Вкуснее, чем 'Шуба' и винегрет: легкий салат из свеклы на каждый день

Свекла – очень ценный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок, хумуса. Еще ее можно просто мариновать и консервировать. Стоит отметить, что свекла отлично сочетается со всеми овощами и зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы, с солеными огурцами и колбасой.

Ингредиенты:

1 средняя вареная свекла (150-200 г)

100 г копченой колбаски

1-2 маринованных огурца

1 ч. л. зернистой или дижонской горчицы

2 ст. л. майонеза или сметаны (на выбор)

1 ч.л масла (лучше нерафинированного подсолнечного)

Соль и перец по вкусу

Немного поджаренных семечек или гренок (по желанию)

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, почистите и нарежьте вместе со всеми овощами и колбасой кубиком.

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

