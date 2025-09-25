УкраїнськаУКР
Вкуснее, чем "Шуба" и винегрет: легкий салат из свеклы на каждый день

Свекла – очень ценный овощ для приготовления вкусных салатов, а также закусок, хумуса. Еще ее можно просто мариновать и консервировать. Стоит отметить, что свекла отлично сочетается со всеми овощами и зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы, с солеными огурцами и колбасой.

Ингредиенты:

  • 1 средняя вареная свекла (150-200 г)
  • 100 г копченой колбаски
  • 1-2 маринованных огурца
  • 1 ч. л. зернистой или дижонской горчицы
  • 2 ст. л. майонеза или сметаны (на выбор)
  • 1 ч.л масла (лучше нерафинированного подсолнечного)
  • Соль и перец по вкусу
  • Немного поджаренных семечек или гренок (по желанию)

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, почистите и нарежьте вместе со всеми овощами и колбасой кубиком.

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

