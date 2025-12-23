Вкуснее, чем отбивные и котлеты: сытные бризоли с мясным фаршем за 10 минут

Бризоли – одно из самых легких и простых в приготовлении мясных блюд. Готовить блюдо можно не только с фаршем, можно добавить твердый сыр.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных бризолей в яичном кляре, которые очень быстро готовятся.

Ингредиенты:

фарш 500 г

лук 1 шт.

вафли

яйца 3 шт.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с тертым луком, добавь специи, перемешайте.

2. Смажьте вафли фаршем.

3. Обмокните в яичный кляр, обжарьте с двух сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: