Вкуснее, чем отбивные и котлеты: сытные бризоли с мясным фаршем за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,9 т.
Рецепт блюда

Бризоли – одно из самых легких и простых в приготовлении мясных блюд. Готовить блюдо можно не только с фаршем, можно добавить твердый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных бризолей в яичном кляре, которые очень быстро готовятся. 

Ингредиенты:

  • фарш 500 г
  • лук 1 шт.
  • вафли
  • яйца 3 шт.
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Смешайте фарш с тертым луком, добавь специи, перемешайте.

2. Смажьте вафли фаршем.

3. Обмокните в яичный кляр, обжарьте с двух сторон.

