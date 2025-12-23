Видео дня
Вкуснее, чем отбивные и котлеты: сытные бризоли с мясным фаршем за 10 минут
Бризоли – одно из самых легких и простых в приготовлении мясных блюд. Готовить блюдо можно не только с фаршем, можно добавить твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных бризолей в яичном кляре, которые очень быстро готовятся.
Ингредиенты:
- фарш 500 г
- лук 1 шт.
- вафли
- яйца 3 шт.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с тертым луком, добавь специи, перемешайте.
2. Смажьте вафли фаршем.
3. Обмокните в яичный кляр, обжарьте с двух сторон.
