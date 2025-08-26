Видео дня
Вкуснее, чем оладьи: полезные кабачковые кексы для завтрака и перекуса
Если вы хотите приготовить вкусное и легкое блюдо для завтрака или перекуса, идеальной основой для этого будут кабачки, перец. Из них можно приготовить вкусные деруны, блины, кексы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых кексов со сладким перцем.
Ингредиенты:
- кабачок средний – 1 шт. (350-400 г)
- картофель крупный – 1 шт. (200 г)
- красный перец – 1 шт. (можно и болгарский)
- зеленый лук – 1 пучок
- соль, перец, специи по вкусу
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 50 мл
- манка – 2 ст. л.
- мука – 1 стакан (250 мл)
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Соус:
- сметана – 150 мл
- чеснок – 1 зуб.
- укроп
- соль
Способ приготовления:
1. Натрите овощи, отожмите сок. Добавьте яйцо, молоко, муку, манку, разрыхлитель и перец соломкой.
2. Выложите массу в формы для кексов и выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.
Подавайте с соусом!
