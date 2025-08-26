УкраїнськаУКР
Вкуснее, чем оладьи: полезные кабачковые кексы для завтрака и перекуса

Если вы хотите приготовить вкусное и легкое блюдо для завтрака или перекуса, идеальной основой для этого будут кабачки, перец. Из них можно приготовить вкусные деруны, блины, кексы.

Кексы из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых кексов со сладким перцем.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • кабачок средний – 1 шт. (350-400 г)
  • картофель крупный – 1 шт. (200 г)
  • красный перец – 1 шт. (можно и болгарский)
  • зеленый лук – 1 пучок
  • соль, перец, специи по вкусу
  • яйцо – 1 шт.
  • молоко – 50 мл
  • манка – 2 ст. л.
  • мука – 1 стакан (250 мл)
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Соус:

  • сметана – 150 мл
  • чеснок  – 1 зуб.
  • укроп
  • соль

Способ приготовления:

1. Натрите овощи, отожмите сок. Добавьте яйцо, молоко, муку, манку, разрыхлитель и перец соломкой.

Кабачковое тесто

2. Выложите массу в формы для кексов и выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Сколько минут готовить кексы

Подавайте с соусом!

Готовые кексы

