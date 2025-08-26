Вкуснее, чем оладьи: полезные кабачковые кексы для завтрака и перекуса

Если вы хотите приготовить вкусное и легкое блюдо для завтрака или перекуса, идеальной основой для этого будут кабачки, перец. Из них можно приготовить вкусные деруны, блины, кексы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых кексов со сладким перцем.

Ингредиенты:

кабачок средний – 1 шт. (350-400 г)

картофель крупный – 1 шт. (200 г)

красный перец – 1 шт. (можно и болгарский)

зеленый лук – 1 пучок

соль, перец, специи по вкусу

яйцо – 1 шт.

молоко – 50 мл

манка – 2 ст. л.

мука – 1 стакан (250 мл)

разрыхлитель – 1 ч. л.

Соус:

сметана – 150 мл

чеснок – 1 зуб.

укроп

соль

Способ приготовления:

1. Натрите овощи, отожмите сок. Добавьте яйцо, молоко, муку, манку, разрыхлитель и перец соломкой.

2. Выложите массу в формы для кексов и выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Подавайте с соусом!

