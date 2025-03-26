Вкуснее, чем котлеты: сытные мясные бризоли за 10 минут

Из мясного фарша можно готовить не только котлеты, но и вкусные и очень быстрые бризоли. Стоит отметить, что готовятся бризоли очень быстро, достаточно всего лишь выбрать качественный фарш.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей из вафель, с мясным фаршем.

Ингредиенты для начинки:

куриный фарш (филе и бедро) – 700 гр

морковь – 1 шт. большая

лук – 2 шт. средние

сметана – 2 ст.л.

панировочные сухари – 2 ч.л. с горкой

зелень (укроп и петрушка) – небольшой пучок яйцо – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

черный перец молотый – 1/2 или 1/3 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

итальянские травы – 1 ч.л. (с горкой)

Способ приготовления:

1. В фарш добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешать. Из вафель сформируйте заготовки.

2. К 4 яйцам добавить сметану или майонез и взболтать вилкой.

3. Окунуть заготовки и обжарить на маленьком огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.

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