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Вкуснее, чем котлеты: сытные мясные бризоли за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,5 т.
Сытные мясные бризоли

Из мясного фарша можно готовить не только котлеты, но и вкусные и очень быстрые бризоли. Стоит отметить, что готовятся бризоли очень быстро, достаточно всего лишь выбрать качественный фарш.

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Что приготовить из фарша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей из вафель, с мясным фаршем.

Рецепт блюда

Ингредиенты для начинки:

  • куриный фарш (филе и бедро) – 700 гр
  • морковь – 1 шт. большая
  • лук – 2 шт. средние
  • сметана – 2 ст.л.
  • панировочные сухари – 2 ч.л. с горкой
  • зелень (укроп и петрушка) – небольшой пучок яйцо – 1 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • черный перец молотый – 1/2 или 1/3 ч.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • итальянские травы – 1 ч.л. (с горкой)

Способ приготовления:

1. В фарш добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешать. Из вафель сформируйте заготовки.

Основа для блюда

2. К 4 яйцам добавить сметану или майонез и взболтать вилкой.

Яичная смесь

3. Окунуть заготовки и обжарить на маленьком огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.

Готовые бризоли

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