Вкуснее, чем котлеты: сытные мясные бризоли за 10 минут
Из мясного фарша можно готовить не только котлеты, но и вкусные и очень быстрые бризоли. Стоит отметить, что готовятся бризоли очень быстро, достаточно всего лишь выбрать качественный фарш.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей из вафель, с мясным фаршем.
Ингредиенты для начинки:
- куриный фарш (филе и бедро) – 700 гр
- морковь – 1 шт. большая
- лук – 2 шт. средние
- сметана – 2 ст.л.
- панировочные сухари – 2 ч.л. с горкой
- зелень (укроп и петрушка) – небольшой пучок яйцо – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- черный перец молотый – 1/2 или 1/3 ч.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- итальянские травы – 1 ч.л. (с горкой)
Способ приготовления:
1. В фарш добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешать. Из вафель сформируйте заготовки.
2. К 4 яйцам добавить сметану или майонез и взболтать вилкой.
3. Окунуть заготовки и обжарить на маленьком огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.
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