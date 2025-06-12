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Вкуснее, чем голубцы: полезные и очень сытные стейки из капусты, с фаршем и сыром

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Вкуснее, чем голубцы: полезные и очень сытные стейки из капусты, с фаршем и сыром

Молодая капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных голубцов, а также бигоса, полезных стейков. Еще ее можно вкусно запечь с разными начинками и сварить борщ и капустняк. 

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Что приготовить из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных стейков из свежей капусты, с мясным фаршем и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Капуста молодая – 1 шт.
  • Фарш – 500 г
  • Помидорки черри – 10-12 шт. 
  • Сыр – 100 г
  • Майонез, соль, перец

Способ приготовления: 

1. Порежьте капусту большими слайсами.

Капуста для блюда

2. Переложите их на противень, сверху мясной фарш, майонез сверху, помидоры и присыпьте сыром. 

Начинка для капусты

3. Запекайте при 180 С 40-50 минут.

Готовое блюдо

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