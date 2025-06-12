Вкуснее, чем голубцы: полезные и очень сытные стейки из капусты, с фаршем и сыром

Молодая капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных голубцов, а также бигоса, полезных стейков. Еще ее можно вкусно запечь с разными начинками и сварить борщ и капустняк.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных стейков из свежей капусты, с мясным фаршем и сыром.

Ингредиенты:

Капуста молодая – 1 шт.

Фарш – 500 г

Помидорки черри – 10-12 шт.

Сыр – 100 г

Майонез, соль, перец

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту большими слайсами.

2. Переложите их на противень, сверху мясной фарш, майонез сверху, помидоры и присыпьте сыром.

3. Запекайте при 180 С 40-50 минут.

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