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Вкусная закуска из лаваша с крабовыми палочками: рецепт блюда для пасхального стола
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, пирогов. Еще лаваш может быть основой для тортов, чипсов, шаурмы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски их лаваша, с крабовыми палочками и яйцами вареными.
Ингредиенты:
- 1 тонкий лаваш
- 1 п крабовых палочек
- 2 плавленых сырка
- 2 яйца
- 2-3 ст.л майонеза
Способ приготовления:
1. Смажьте лаваш майонезом, сверху тертые крабовые палочки, яйца.
2. Сверните лаваша в рулет, положите в холодильник, порежьте.
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