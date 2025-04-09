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Вкусная закуска из лаваша с крабовыми палочками: рецепт блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
3,5 т.
Рецепт закуски

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, пирогов. Еще лаваш может быть основой для тортов, чипсов, шаурмы.

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Закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски их лаваша, с крабовыми палочками и яйцами вареными.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 1 тонкий лаваш
  • 1 п крабовых палочек
  • 2 плавленых сырка
  • 2 яйца
  • 2-3 ст.л майонеза

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш майонезом, сверху тертые крабовые палочки, яйца.

Начинка для лаваша

2. Сверните лаваша в рулет, положите в холодильник, порежьте.

Готовая закуска

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