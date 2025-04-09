Вкусная закуска из лаваша с крабовыми палочками: рецепт блюда для пасхального стола

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, пирогов. Еще лаваш может быть основой для тортов, чипсов, шаурмы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски их лаваша, с крабовыми палочками и яйцами вареными.

Ингредиенты:

1 тонкий лаваш

1 п крабовых палочек

2 плавленых сырка

2 яйца

2-3 ст.л майонеза

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш майонезом, сверху тертые крабовые палочки, яйца.

2. Сверните лаваша в рулет, положите в холодильник, порежьте.

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