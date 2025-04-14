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Вкусная тушеная капуста с овощами и специями: можно готовить каждый день

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
57
Рецепт капусты

Тушеная капуста – очень вкусное и бюджетное блюдо, которое можно готовить с мясом, черносливом, а также специями и луком. Для яркого света добавьте в капусту томатную пасту или кетчуп.

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Тушеная капуста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с грибами, луком и перцем маринованным. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1/2 белокочанной капусты
  • 300 г шампиньонов
  • 1 большая морковь
  • 1 самый большой лук
  • 3 зубчика чеснока
  • 4-5 горошин душистого перца, 2 лавровых листика
  • 100 мл воды
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 1/2 банки маринованного перца 
  • зелень, соль, масло

Способ приготовления: 

1. Порежьте капусту.

2. Лук и грибы обжарьте, добавьте капусту, тертую морковь.

Ингредиенты для блюда

3. Добавьте воду и тушите 30 минут. Солим капусту в конце приготовления, также в конце добавляем томатную пасту и лавровый лист.

Сколько готовить капусту

К готовой капусте идеально подходит маринованный перчик!

Готовая капуста

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