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Вкусная тушеная капуста с овощами и специями: можно готовить каждый день
Тушеная капуста – очень вкусное и бюджетное блюдо, которое можно готовить с мясом, черносливом, а также специями и луком. Для яркого света добавьте в капусту томатную пасту или кетчуп.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с грибами, луком и перцем маринованным.
Ингредиенты:
- 1/2 белокочанной капусты
- 300 г шампиньонов
- 1 большая морковь
- 1 самый большой лук
- 3 зубчика чеснока
- 4-5 горошин душистого перца, 2 лавровых листика
- 100 мл воды
- 2 ст.л. томатной пасты
- 1/2 банки маринованного перца
- зелень, соль, масло
Способ приготовления:
1. Порежьте капусту.
2. Лук и грибы обжарьте, добавьте капусту, тертую морковь.
3. Добавьте воду и тушите 30 минут. Солим капусту в конце приготовления, также в конце добавляем томатную пасту и лавровый лист.
К готовой капусте идеально подходит маринованный перчик!
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