Вкусная тушеная капуста с овощами и специями: можно готовить каждый день

Тушеная капуста – очень вкусное и бюджетное блюдо, которое можно готовить с мясом, черносливом, а также специями и луком. Для яркого света добавьте в капусту томатную пасту или кетчуп.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с грибами, луком и перцем маринованным.

Ингредиенты:

1/2 белокочанной капусты

300 г шампиньонов

1 большая морковь

1 самый большой лук

3 зубчика чеснока

4-5 горошин душистого перца, 2 лавровых листика

100 мл воды

2 ст.л. томатной пасты

1/2 банки маринованного перца

зелень, соль, масло

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту.

2. Лук и грибы обжарьте, добавьте капусту, тертую морковь.

3. Добавьте воду и тушите 30 минут. Солим капусту в конце приготовления, также в конце добавляем томатную пасту и лавровый лист.

К готовой капусте идеально подходит маринованный перчик!

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