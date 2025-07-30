Вкусная лазанья из сезонных кабачков: делимся простым рецептом сытного блюда

Кабачки – настолько универсальный продукт, что из него можно приготовить даже лазанью. С таким рецептом вы не только сэкономите время, потому что тесто вам не понадобится, но и получите действительно сытное сезонное блюдо, которое точно понравится всей семье.

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Идея приготовления сытной кабачковой лазаньи опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

2 средних кабачка

400 г ветчины

400 г сыра

2 ст.л. растительного масла

итальянские травы

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать тоненькими ломтиками.

2. Дно формы полить немного маслом.

3. Выложить первый слой кабачков, затем тоненько нарезанную ветчину, ломтики сыра (можно натертый сыр).

4. Перекладывать, пока все ингредиенты не закончатся.

5. Сверху посыпать любимыми специями.

6. Поливаем еще немного маслом и поставить в разогретую духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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