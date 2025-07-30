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Вкусная лазанья из сезонных кабачков: делимся простым рецептом сытного блюда

Екатерина Ягович
Новости. Общество
1 минута
987
Вкусная лазанья из сезонных кабачков: делимся простым рецептом сытного блюда

Кабачки – настолько универсальный продукт, что из него можно приготовить даже лазанью. С таким рецептом вы не только сэкономите время, потому что тесто вам не понадобится, но и получите действительно сытное сезонное блюдо, которое точно понравится всей семье.

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Идея приготовления сытной кабачковой лазаньи опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram.

Вкусная лазанья из сезонных кабачков: делимся простым рецептом сытного блюда

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка
  • 400 г ветчины
  • 400 г сыра
  • 2 ст.л. растительного масла
  • итальянские травы

Способ приготовления:

Вкусная лазанья из сезонных кабачков: делимся простым рецептом сытного блюда

1. Кабачки нарезать тоненькими ломтиками.

2. Дно формы полить немного маслом.

Вкусная лазанья из сезонных кабачков: делимся простым рецептом сытного блюда

3. Выложить первый слой кабачков, затем тоненько нарезанную ветчину, ломтики сыра (можно натертый сыр).

Вкусная лазанья из сезонных кабачков: делимся простым рецептом сытного блюда

4. Перекладывать, пока все ингредиенты не закончатся.

5. Сверху посыпать любимыми специями.

Вкусная лазанья из сезонных кабачков: делимся простым рецептом сытного блюда

6. Поливаем еще немного маслом и поставить в разогретую духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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