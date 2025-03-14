Винегрет по-новому: рассказываем, что добавить в салат для яркого вкуса

Один из самых вкусных домашних салатов из свеклы – винегрет. Готовить его можно не только по классическому рецепту, но и добавив например, сельдь, грибы, капусту, зеленый лук, это сделает блюдо более ярким и вкусным.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного винегрета, который готовится с квашеной капустой.

Ингредиенты:

Свекла – 300 г

Морковь – 300 г

Картофель – 300 г

Горошек консервированный банка

Лук репчатый – 1 шт.

Маринованные огурцы – 300-350 г

Капуста квашеная или маринованная – 300-350 г

Соль – 0,25 ч. л.

Растительное масло – 4-5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Овощи сварите или запеките, почистите и нарежьте кубиком.

2. Соленые огурцы и лук нарежьте мелким кубиком.

3. Смешайте все овощи, добавьте масло, специи и можно зеленый лук.

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