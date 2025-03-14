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Винегрет по-новому: рассказываем, что добавить в салат для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,3 т.
Винегрет по-новому: рассказываем, что добавить в салат для яркого вкуса

Один из самых вкусных домашних салатов из свеклы – винегрет. Готовить его можно не только по классическому рецепту, но и добавив например, сельдь, грибы, капусту, зеленый лук, это сделает блюдо более ярким и вкусным.

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Домашний винегрет

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного винегрета, который готовится с квашеной капустой.

Ингредиенты:

  • Свекла – 300 г
  • Морковь – 300 г
  • Картофель – 300 г
  • Горошек консервированный банка
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Маринованные огурцы – 300-350 г
  • Капуста квашеная или маринованная – 300-350 г
  • Соль – 0,25 ч. л.
  • Растительное масло – 4-5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Овощи сварите или запеките, почистите и нарежьте кубиком.

Ингредиенты для салата

2. Соленые огурцы и лук нарежьте мелким кубиком.

Овощи для винегрета

3. Смешайте все овощи, добавьте масло, специи и можно зеленый лук.

Готовый салат

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