Виктор Корчной: знаменитый гроссмейстер из семьи украинского происхождения, которому удалось 'прибить' Че Гевару

25 июля 1976 года в полицейский участок Амстердама зашел человек, которого знал весь мир, – гроссмейстер Виктор Корчной. Он пришел, чтобы просить политического убежища в Нидерландах, и его противостояние с мощной государственной машиной Советского Союза сделало его не менее знаменитым, чем его спортивные достижения. С этого момента в жизни знаменитого шахматиста начался новый этап, в течение которого ему, несмотря на "нормальную жизнь", которую он, по его словам, обрел на Западе, пришлось дорого заплатить за вызов, который он бросил СССР.

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В справочниках и энциклопедиях знаменитый гроссмейстер значится как "советский и швейцарский шахматист", но подробности его биографии говорят о малоизвестном факте – украинском происхождении его семьи.

Мелитополь – Борисполь

Виктор Львович Корчной родился 23 марта 1931 года в Ленинграде в семье уроженца украинского Мелитополя, работника кондитерской фабрики Льва Меркурьевича Корчного и пианистки, дочери еврейского писателя Герша Азбельда Зельды Гершевны Азбель, происходившей из украинского Борисполя. Родители мальчика развелись, когда он был еще совсем маленьким, и вскоре отец снова женился на Розе Абрамовне Фридман, ставшей его сыну приемной матерью. После того как отец, оборонявший Ленинград в рядах народного ополчения, пропал без вести, мачеха воспитывала Виктора одна.

Как шахматы выиграли у музыки и художественного чтения

Если верить биографам знаменитого шахматиста, то спортивную карьеру он сделал случайно. В детстве у Виктора было много увлечений, и шахматы стояли далеко не на первом месте. Он предпочитал им музыку, в которой по словам преподавателей мог бы добиться значительных успехов, и художественное чтение. Но на пианино у мачехи денег не хватило, а карьера чтеца стала невозможной, когда у мальчика обнаружились дефекты дикции – в простом разговоре они были практически незаметны, но на сцену путь ему был закрыт. На помощь расстроенному Вите, у которого рушилась она мечта за другой, пришли шахматы: первый турнир, в котором он принял участие, прошел в бомбоубежище блокадного Ленинграда в январе 1942 года – будущему чемпиону в то время было 10 лет, а уже в 15 он начал профессиональную шахматную карьеру.

Спортивные достижения и неудачи

Звание гроссмейстера Корчной получил в 25 лет, а уже четыре года спустя впервые выиграл первенство СССР по шахматам, всего же он становился его победителем четыре раза – в 1960, 1962, 1964 и 1970 годах. Корчной выигрывал у таких знаменитых шахматистов, как Тигран Петросян, Лев Полугаевский, Борис Спасский, Михаил Таль. Он также был двукратным победителем межзональных турниров и матчей претендентов, пятикратным чемпионом Европы, шесть раз побеждал в Олимпийских играх в составе сборной Советского Союза, дважды принимал участие в играх сборных СССР и мира, всего же Виктор Львович был победителем около 100 (!) международных турниров. Пиком спортивной карьеры Корчного стали три матча с Анатолием Карповым: на кону находилась мировая шахматная корона, но как первый и второй, так и финальный матч Корчной проиграл, что стало для него серьезным потрясением и желанием взять реванш.

Как Корчной "прибил" Че Гевару

О трудном характере Корчного ходили легенды – он никогда никому и ни в чем не уступал, даже если речь шла о незначительных одолжениях. Виктор Львович часто принимал участие в сеансах одновременной игры, что иногда сопровождалось курьезными историями. Однажды в Сараево гроссмейстеру предложили сыграть вничью с директором местного шахматного клуба, чтобы он впоследствии мог всем рассказывать о таком своем достижении. С присущей ему бескомпромиссностью гроссмейстер ответил, что может выдать "товарищу директору" справку о том, что он играл с ним на соответствующем уровне, но поддаваться – не в его правилах. В результате, Виктор Львович выиграл у шахматиста из Сараево с разгромным счетом 20:0. Такая же история произошла у Корчного с Че Геварой: несмотря на просьбы организаторов сыграть с ним вничью, Корчной, по его собственным словам, "прибил" знаменитого революционера, который "понятия не имел о каталонском начале" – одном из самых известных шахматных дебютов.

Неудобный чемпион

Из-за слишком неуживчивого, неудобного характера советское руководство Корчного не любило, он был склонен к резким поступкам и неосторожным высказываниям. Довольно долго недовольство, которое он вызывал у чиновников от спорта, проявлялось подспудно, гроссмейстер был слишком заметно фигурой, чтобы его можно было бы просто так – без каких-либо последствий – убрать, как отыгравшую свое фигуру с шахматной доски. Сам Виктор Львович тоже не был доволен своей жизнью и карьерой в Советском Союзе, но, несмотря на предложение эмигрировать – одно из них поступило в 1966 году на турнире в Германии – на решительные действия не отваживался. Все изменилось, когда, проиграв Анатолию Карпову, Корчной позволил себе нелицеприятные высказывания в его адрес. Гроссмейстеру устроили настоящую травлю: коллеги-шахматисты перестали с ним общаться, но самое страшное для него, как для шахматиста, что его отстранили от международных турниров на два года.

Вызов спортивным чиновникам и партийным функционерам

По иронии судьбы по ходатайству Карпова Корчного вернули в большой спорт раньше назначенного в наказание, но он снова позволил себе резкие высказывания. Во время турнира в Нидерландах он дал интервью местной газете, в котором раскритиковал не только спортивных функционеров, но и политическое руководство страны. Этого ему не простили, и же на следующий день после выхода газеты кто-то из сопровождавших советскую делегацию агентов КГБ посоветовал Корчному не возвращался в Советский Союз – ничего хорошего его там не ожидало. Виктору Львовичу ничего не оставалось, как пойти в ближайший полицейский участок и попросить политического убежища, но ему отказали – пообещали только ненадежный и не обещавший должной защиты вид на жительство. Гроссмейстера это не устроило, и он уехал в Швейцарию, где познакомился с уроженкой Австрии Петрой Лееверик, которая впоследствии стала второй женой Корчного. Именно эта женщина, прошедшая через ужас советской карательной машины, провела 10 (!) лет в воркутинских лагерях, а потому имевшая свои счеты с советской властью, помогла ему с оформлением необходимых документов.

Семья в заложниках

Женился Корчной на Лееверик позднее, а сразу после эмиграции на Запад шахматист был озабочен судьбой своей оставшейся в Советском Союзе семье – жене и сыне Игоре. Пропагандистская машина страны со всей своей мощью обрушилась не только на него, но и на них: в средствах массовой информации гроссмейстера, не упоминая его фамилии, называли "невозвращенцем", "предателем" и "врагом СССР №1", а его семье устроили настоящий буллинг. Особенно тяжело пришлось сыну: Игоря отчислили из института, в котором он учился, за "неблагонадежность", и призвали в армию, а когда он отказался от службы, осудили на два года лагерей. С просьбой выпустить его семью из страны Виктор Львович неоднократно обращался к советскому руководителю Леониду Брежневу, зарубежным лидерам, включая Папу Римского, и даже крестному отцу русской мафии. Кстати, именно после разговора с последним жена и сын Корчного наконец-то смогли уехать из СССР, хотя сам мафиози отрицал свою причастность к случившемуся. Произошло это спустя шесть лет после того, как шахматист остался на Западе – в 1982 году.

"Хочу показать, на что способны старики"

Гроссмейстер рассчитывал, что, избавившись от навязчивой "опеки" советских спортивных и партийных функционеров, сможет завоевать титул чемпиона мира по шахматам, но он недооценил своих врагов. Чиновники от спорта продолжали вставлять ему палки в колеса, "отрезая" его от участия в турнирах на первенство мира. Но Корчной не сдавался и вплоть до преклонного возраста продолжал играть. Он был одним из старейших играющих гроссмейстеров мира: когда в августе 2011 года Виктор Львович выиграл ветеранский шахматный турнир, ему было 80 лет. Когда у Корчного спрашивали, почему в своем – более чем солидном – возрасте он до сих пор играет в шахматы, Виктор Львович отвечал: "Хочу показать, на что способны старики". В начале 90-х, на исходе Советского Союза, гроссмейстер вернул себе гражданство своей родины, но возвращаться в нее – даже в рамках гостевого визита – не захотел. Знаменитый гроссмейстер скончался 6 июня 2016 года в своей квартире в швейцарском городе Волен, ему было 85 лет, причиной его смерти стал инсульт.