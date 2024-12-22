Виджи: бедный украинский эмигрант, ставший величайшим фотографом в мире

Виджи вошел в историю как легендарный фотограф, специализирующийся на криминальных фото Нью-Йорка 30-40-х годов ХХ века. Временем Виджи была ночь: пока большой город спал, происходили самые страшные преступления, и последствия каждого из них он успевал снять первым, оставляя потомкам бесценные документы своей эпохи.

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Виджи умел увидеть и запечатлеть драму не только в криминальных сюжетах, но и в событиях из жизни горожан разных социальных слоев – от бомжей до селебритис, на которые остальные не обращали внимания. Газеты и журналы платили за его работы огромные деньги, а коллеги-фотографы завидовали его успеху, основой которого была не только мобильность Виджи, который часто оказывался на месте преступления буквально через несколько минут после происшествия, но и его умение взглянуть на случившееся под непривычным углом зрения. По словам искусствоведа Нэнси Ньюход, Виджи "обращал банальности большого города в экстраординарные психологические документы".

Сын эмигрантов из Украины

Виджи (имя при рождении – Ашер Феллиг) родился в июне 1899 года в городе Золочев, который в то время входил в состав Австро-Венгрии, а ныне находится на территории Львовской области Украины. Ашер был вторым из семи детей, воспитывавшихся в еврейской семье. Когда мальчику исполнилось 11 лет, семья переехала в США, где Ашер сменил имя, став Артуром. Работать, чтобы финансово помочь своей бедствовавшей семье, он начал с 14 лет, бросив школу. Артур занимался самым низкоквалифицированным трудом – продавал на улицах сладости, мыл посуду в кафе, помогал официантам собирать стаканы и тарелки со столов.

От уличного фотографа до лаборанта AcmeNewspictures

Справедливости ради надо сказать, что Феллиг не мечтал о фотографии как о деле всей своей жизни. Он выбрал работу уличного фотографа, снимавшего детей на арендованном пони Хипо, поскольку она неплохо оплачивалась, и постепенно увлекся этим видом творчества. Вскоре Артура взял ассистентом коммерческий фотограф, ателье которого – Ducket&Adler – находилось на Манхэттене. У него Артур научился азам мастерства, поскольку искусству фотографии он раньше нигде не учился. Следующим местом работы Феллига стала фотолаборатория агентства Acme Newspictures, где он пропадал сутками, совершенствуя свои фотографические навыки.

"Я сам дал себе работу фотографа-фрилансера"

В 35 лет Феллиг оставил работу лаборанта – в агентстве его уже ничему не могли больше научить, и устроился внештатным фотокорреспондентом, продававшим свои снимки в самые разные газеты. "Я не стал ждать, когда кто-то соизволит пригласить меня на работу, – вспоминал он в интервью, – и сам дал себе работу – фотографа-фрилансера". Он снимал криминальные события, ежедневно происходящие в огромном Нью-Йорке – автомобильные аварии, пожары, убийства, несчастные случаи. В то время Феллиг в прямом смысле слова жил в своем автомобиле – двухместном "Шевроле", который был для него и домом, и офисом: в машине хранилось необходимое ему для работы оборудование (вторая камера, лампы вспышки), а также пишущая машинка, коробки сигар, колбаса на бутерброды и даже сменная пара белья, тут же – когда появлялось свободное время – он мог немного поспать.

Коллеги Феллига удивлялись, каким образом он первым оказывался на месте происшествий, опережая не только других фотографов, но иногда и полицию. Феллиг не открывал своего секрета, что порождало многочисленные слухи о том, что он обладает редкой способностью предвидеть, что и где должно произойти. Все оказалось гораздо проще, чем могла себе представить публика: Феллиг постоянно прослушивал полицейскую радиоволну, на которой сообщали обо всех криминальных происшествиях. "Вся моя жизнь настроена на полицейскую волну", – говорил он шутя. Фотографу оставалось только молниеносно реагировать и оперативно приезжать на указанное место. "Теперь мне не надо было гоняться за преступлениями, – шутил он в интервью, – они сами догоняли меня". Феллиг умел схватить самую суть, причем не только на месте происшествия, но и "за кулисами" события: он запечатлевал реакцию зевак, работу полицейских, врачей и пожарных, а также множество мелких деталей, которые помогали читателям проникнуться атмосферой инцидента.

"Спиритическая доска"

Впрочем, Феллиг снимал не только места пожаров и аварий – не меньше, а, возможно, и больше его интересовал ночной Нью-Йорк, за что его часто сравнивали с Брассаем (настоящее имя – Дьюла Халас), снимавшим ночную жизнь Парижа. По аналогии с ним Феллиг тоже взял себе псевдоним – Виджи, что близко по звучанию со словом ouija – "спиритическая доска". Феллиг в шутку намекал на то, что общается с жертвами и они сами ему обо всем рассказывают. Правда, существует и другая, более прозаическая версия его псевдонима, согласно которой он происходит от слова "сквиджи" – так называют резиновый валик для глянцевания фото. В любом случае его снимки, запечатлевшие Нью-Йорк и живущих в нем людей во времена Великой депрессии и сухого закона, являются не только произведениями искусства, но и ценными историческими документами.

На вершине успеха

Самыми успешными в профессиональном отношении для Виджи стали 40-е годы прошлого века. Его первая персональная выставка, которую он назвал "Убийство – мой бизнес", прошла в 1941 году. В это же время его работы были включены в групповую выставку в Музее современного искусства – МоМА – под названием "Репортажная фотография", в 1945 году вышла еще одна книга фотографа – "Обнаженный город", которую он посвятил Нью-Йорку и его жителям. Казалось, он достиг того, чего хотел: ему больше не нужно было подписывать свои фотографии – фирменный стиль Виджи прочитывался с первого взгляда. Но он неожиданно заявил, что заканчивает карьеру криминального фотографа: "Я больше не буду снимать пожары и насилие. Это не тот Нью-Йорк, который я люблю. Это его темная сторона, и я порываю с ней!"

"Обнаженный Голливуд глазами Виджи"

В 1947 году Виджи женился и одновременно резко сменил направленность своего творчества – вместе с женой он переехал в Лос-Анджелес и начал снимать голливудских знаменитостей. Он также сотрудничал с киностудиями, помогая операторам создавать необычные оптические эффекты, и даже снимался в эпизодических ролях. В то время Феллиг много экспериментировал с фотокамерой, добиваясь самых разных эффектов – например, искажения, размытости или дробления. В такой технике он создал много портретов и даже участвовал в съемках фильма "Человек в желтом такси" – именно с его помощью удалось создать сцену искаженного автомобильного движения.

Возвращение в Нью-Йорк

Этот период жизни Виджи закончился разводом, после которого он вернулся в Нью-Йорк и занялся обработкой и опубликованием своих голливудских архивов. Результатом этой работы стала книга его фотопортретов "Обнаженный Голливуд глазами Виджи". Ценность вошедших в этот фотоальбом работ – в непривычном взгляде, казалось бы, хорошо знакомых нам звезд. Фотографу удалось подметить – и отразить – качества, которые они скрывают от окружающих.

Не обошелся Виджи и без присущего ему юмора – в книгу вошли шаржи на таких знаменитостей, как Ричард Никсон, Фидель Кастро, Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Марлон Брандо, Лайза Минелли, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали и других. Также в это время он, чувствуя необходимость поделиться своим богатым творческим опытом, читал лекции для студентов, в том числе и в Европе, писал статьи об искусстве фотографии, работал консультантом на съемках кинофильмов – в частности, помогал Стенли Кубрику в работе над его фильмом "Доктор Стрейнджлав".

Смерть и наследие

В 1957 году врачи диагностировали у Виджи диабет. После того как его здоровье стало резко ухудшаться, он уже не мог самостоятельно решать бытовые проблемы, и ему понадобилась помощь со стороны. В последние годы Виджи прожил с социальным работником Уилмой Уилкокс в ее квартире на 47-й улице. Она взяла на себя все заботы о нем, а после его смерти сохранила его богатый архив, в который входили не только фотографии. Его наследие составляет 20 (!) тысяч снимков, неопубликованные статьи, а также наброски к ним. Великого фотохудожника не стало 26 декабря 1968 года. Выставки его работ, которые время от времени проходят в разных странах мира, до сих пользуются огромной популярностью у посетителей.