'Вибити хвіст об тин': что означает интересный украинский фразеологизм

Иногда украинские фразеологизмы способны сбить неопытного говорящего с толку. К таким можем отнести высказывание "вибити хвіст об тин" – сможете ли вы без подсказки догадаться, что он значит?

Видео дня

OBOZ.UA погрузился во фразеологические словари, чтобы объяснить значение этого выражения. И оно оказалось романтичным, но грустным.

Согласно словарям, фраза "вибити хвіст об тин" означает покинуть ухаживания. Ею описывают парня, который приложил немалые усилия, чтобы привлечь к себе внимание какой-то девушки, но потерпел неудачу.

Этот фразеологизм можно встретить, например, в пьесе Ивана Котляревского "Москаль-чарівник": "Не турбуйся, мосьпане служивий! Знаю я, куди ви гнете. Вибийте хвіст об тин,— нужди мало, що чоловіка нема дома третій місяць!"

Но почему именно такой образ стал основой фразеологизма? Давайте вспомним, как на украинском языке можно описать ухаживания. Например, когда кто-то пытается кому-то понравиться, то о таком человеке говорят, что он "розпускає хвіст". А о парне, который ходит ухаживать за девушкой часто можно услышать "стелить містки", "топче стежку". Таким образом, можем представить себе картину кавалера, который, распустив хвост, топтал тропу к любимой, но дальше плетня не зашел, метафорически сбил себе об этот плетень весь хвост.

Кстати, если говорить об отказе с точки зрения девушки, то здесь у украинского языка тоже есть несколько интересных фразеологизмов:

дала відкоша;

дала облизати макогона;

гарбузами нагодувала;

піднесла печеного рака.

Все это связано с бытовавшим в Украине ритуалом сватовства. Если сватам, которые приходили договариваться о браке, давали что-либо, кроме рушников и хлеба, это считалось отказом. В конце концов такие неприятные подарки и вошли во фразеологию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает выражение "шпака удрати".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.