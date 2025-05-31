Вьетнамская 'звездочка' и вареная картошка: как в СССР с 'лучшей медициной' лечили простуду

Во времена, когда лекарства были дефицитом, а очереди в поликлиниках – привычным явлением, советские семьи полагались на проверенные "домашние" методы лечения. Картофельный пар, банки на спине, обтирание водкой и знакомый каждому запах бальзама "звездочка" стали настоящими "символами борьбы" с простудой.

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Эти ритуалы передавались из поколения в поколение и были неотъемлемой частью советского быта. OBOZ.UA рассказывает, чем лечили простуду в СССР.

Ингаляции над картошкой

Этот метод знали в каждом доме. Картошку отваривали "в мундирах", сливали воду, а потом больной – обычно ребенок – садился над кастрюлей, укрытый полотенцем, и дышал горячим паром. Считалось, что это очищает дыхательные пути, согревает бронхи и способствует выздоровлению. Часто к картофелю добавляли соду или несколько капель масла эвкалипта для "усиления эффекта".

Бальзам "звездочка"

Этот вьетнамский бальзам с характерным ароматом был в каждой аптечке. Его наносили при насморке, кашле, головной боли, тошноте и даже укусах насекомых. Бальзам до сих пор продается во многих аптеках, вот только покупать его уже не спешат, ведь на смену "звездочке" пришло множество современных, более эффективных средств.

Обтирание водкой

При высокой температуре больного нередко раздевали и растирали водкой. Затем заворачивали в простыню, и оставляли лежать в прохладной комнате до "сбивания жара". Родители верили, что это помогает организму ребенка справиться с лихорадкой без медикаментов, особенно если тех в домашней аптечке не было.

Банки на спину

Стеклянные банки – обязательный атрибут советской медицины. Их ставили при кашле, бронхите, простуде. Банки прогревали над пламенем, быстро прикладывали к спине, и те прилипали благодаря вакууму. Процедура казалась почти ритуальной. Следы от банок на коже были своего рода доказательством, что человек лечился "как следует". Банки были так популярны, что ставили их часто не только дома, но и в медицинских учреждениях.

Горчичники

Прямоугольные листы с горчичным порошком – неприятное воспоминание из детства для многих. Их ставили на грудь или спину при простуде, кашле, бронхите. Горчичники жгли, оставляли покраснения, но считались незаменимыми. Малыши часто плакали, чувствуя жжение, но родители настаивали: "так надо – это лечит".

Кстати, едва ли не каждый ребенок советской эпохи знал, что такое рыбий жир. Это средство было настоящей панацеей от всех болезней – его назначали как профилактическое средство от многих заболеваний, таких как рахит, анемия, туберкулез и т.д. OBOZ.UA рассказывал, почему детям постоянно давали рыбий жир и из чего его делали.

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