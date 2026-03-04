Ветеринар предупредил владельцев собак о смертельной болезни: не пропустите симтомы

Когда наши любимые домашние питомцы болеют, бывает трудно понять, что с ними не так. Они не могут объяснить свои чувства, поэтому нам приходится решать, просто ли это незначительное заболевание или что-то, что требует срочного внимания.

Опытный ветеринар Амир Анвари рассказал в своем TikTok о состоянии между жизнью и смертью, когда речь идет об одной конкретной болезни, поражающей собак, особенно крупных пород. "Сегодня я хотел поговорить с вами о действительно смертельном состоянии у собак, которое называется заворот желудка. При таком состоянии отсчет идет буквально на минуты – вы должны распознать симптомы как можно быстрее и опретивно доставить свою собаку в ветеринарную клинику", – сказал он.

Заворот желудка, или вздутие живота – это, по сути, когда желудок вашей собаки наполняется пищей, газами или жидкостью, и он настолько полон, что фактически скручивается.

"Когда он скручивается, вход закрывается, поэтому газ больше не может выходить, а кровоснабжение селезенки и желудка блокируется, а это значит, что собака может очень быстро впасть в шок. А поскольку оба входа заблокированы, желудок становится все больше и больше, и состояние ухудшается", – объяснил специалист.

Крупные породы с глубокой грудью, такие как немецкие доги и немецкие овчарки, особенно уязвимы к этому заболеванию, хотя любая порода может пострадать. Чаще всего это происходит из-за переедания.

Основные симптомы:

внезапное вздутие живота (становится твердым, как барабан),

безрезультатные рвотные позывы (пена, слюна),

одышка,

сильное беспокойство,

бледность десен и слабость.

Для лечения собаки с заворотом желудка обычно необходимо хирургическое вмешательство, хотя это состояние может привести к летальному исходу даже при условии вмешательства. Примерно 15 процентов собак не выживают, несмотря на лечение.

