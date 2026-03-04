Ветеринар предупредил владельцев собак о смертельной болезни: не пропустите симтомы
Когда наши любимые домашние питомцы болеют, бывает трудно понять, что с ними не так. Они не могут объяснить свои чувства, поэтому нам приходится решать, просто ли это незначительное заболевание или что-то, что требует срочного внимания.
Опытный ветеринар Амир Анвари рассказал в своем TikTok о состоянии между жизнью и смертью, когда речь идет об одной конкретной болезни, поражающей собак, особенно крупных пород. "Сегодня я хотел поговорить с вами о действительно смертельном состоянии у собак, которое называется заворот желудка. При таком состоянии отсчет идет буквально на минуты – вы должны распознать симптомы как можно быстрее и опретивно доставить свою собаку в ветеринарную клинику", – сказал он.
Заворот желудка, или вздутие живота – это, по сути, когда желудок вашей собаки наполняется пищей, газами или жидкостью, и он настолько полон, что фактически скручивается.
"Когда он скручивается, вход закрывается, поэтому газ больше не может выходить, а кровоснабжение селезенки и желудка блокируется, а это значит, что собака может очень быстро впасть в шок. А поскольку оба входа заблокированы, желудок становится все больше и больше, и состояние ухудшается", – объяснил специалист.
Крупные породы с глубокой грудью, такие как немецкие доги и немецкие овчарки, особенно уязвимы к этому заболеванию, хотя любая порода может пострадать. Чаще всего это происходит из-за переедания.
Основные симптомы:
- внезапное вздутие живота (становится твердым, как барабан),
- безрезультатные рвотные позывы (пена, слюна),
- одышка,
- сильное беспокойство,
- бледность десен и слабость.
Для лечения собаки с заворотом желудка обычно необходимо хирургическое вмешательство, хотя это состояние может привести к летальному исходу даже при условии вмешательства. Примерно 15 процентов собак не выживают, несмотря на лечение.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что ваша собака страдает от боли.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.