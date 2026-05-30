Ветеринар предупредил об ошибке, связанной с жарой, которая может убить вашу собаку

Ветеринар выдал срочное предупреждение владельцам собак, сообщив, что одна распространенная ошибка, которую люди делают, пытаясь охладить своих любимцев во время жары, на самом деле может значительно ухудшить ситуацию.

Эксперт, известный в интернете как Things Can Only Get Vetter, объяснил, что опасные мифы вокруг лечения теплового удара продолжают распространяться каждое лето, несмотря на потенциально фатальные последствия.

По его словам, одной из самых распространенных ошибок, которую до сих пор допускают владельцы, является то, что собак следует охлаждать только теплой водой или водой комнатной температуры. Однако ветеринар настаивает на том, что такой совет устарел.

Вместо этого он объяснил, что владельцы должны немедленно начать охлаждать собаку холодной водой, прежде чем везти ее к ветеринару.

Фактором риска повреждения внутренних органов и смерти является время, которое собака проводит в перегреве.

В результате они отметили, что оказание первой помощи дома является абсолютно необходимым. Эксперт пояснил, что для молодых собак полное погружение в холодную воду может помочь быстро снизить температуру тела.

Между тем старших собак следует обливать водой из шланга. Ветеринар объяснил, что самым важным фактором является содействие испарению холодной воды из шерсти собаки, поскольку это гораздо эффективнее извлекает тепло.

Он также посоветовал использовать вентилятор, где это возможно, чтобы ускорить процесс охлаждения. Легкий ветерок поможет отвести испаряющуюся воду.

