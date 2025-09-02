Ветеринар назвал пять вещей, которых никогда бы не делал со своей собакой

Эксперт поделился пятью распространенными вещами, которые он никогда не сделал бы со своей собакой, предупреждая владельцев домашних животных во всем мире.

Ветеринар Маркус, известный в социальных сетях как @thefriendlyvet, перечислил "распространенные, но опасные" вещи, которые могут навредить вашему любимцу.

В своем видео в TikTok он начинает с того, что никогда не возьмет своего любимца Чарли в парк для собак, потому что не хочет рисковать тем, что его любимец подхватит болезнь или на него нападет другая собака.

Во-вторых, он говорит, что никогда не дал бы Чарли кость или палочку для грызения, поскольку они могут "легко повредить зубы вашей собаки", что приведет к дорогостоящему счету.

Вместо этого он рекомендует владельцам попробовать зубные палочки, поскольку они гораздо безопаснее для домашних животных.

Также он никогда бы не выгуливал собаку без поводка, потому что это может привести к повреждению или других небезопасных ситуаций.

Также ветеринар заявил, что никогда не прекратил бы давать собаке никакие из лекарств, профилактических средств или вакцин, утверждая, что они назначены и рекомендованы не просто так.

В конце концов, он говорит, что никогда не будет кормить его "свободно", потому что легче обеспечить ему здоровое и сбалансированное питание, когда время кормления контролируется.

Он говорит, что это также позволяет ему увидеть, снижается ли у него аппетит, что может быть "важным основным маркером того, что что-то не так".

