Как часто следует кормить собаку: правильное количество раз

Ветеринар рассказал, как часто хозяева должны кормить своих собак на каждом этапе их жизни. Решение завести собаку может быть невероятно увлекательным и полезным процессом, но это также важное обязательство, поскольку они нуждаются в много заботы, внимания, регулярных физических упражнений и умственной стимуляции, и многое другое.

Бывает трудно точно определить, как часто кормить собаку, особенно когда это щенок, и его потребности более интенсивны. Многие потенциальные владельцы домашних животных обращаются к социальным сетям в поисках советов, где как новички, так и профессионалы охотно делятся своими экспертными советами, пишет OBOZ.UA.

Врач Амир Анвари — популярный ветеринар, который собрал сотни тысяч лайков в TikTok благодаря своим регулярным видео, где он делится своим опытом и знаниями с широкими массами.

В недавнем видео ветеринар поделился точным количеством приемов пищи, которую следует давать собаке в каждом возрасте.

Сколько нужно кормить собаку в зависимости от возраста

Щенки (8–12 недель): 4-6 приемов пищи в день – их крошечные желудки не могут много вместить, и им требуется частое пополнение энергии.

Щенки (3–6 месяцев): 3 раза в день – они быстро растут, поэтому им все еще требуется регулярное питание.

Щенки (6–12 месяцев): 2–3 раза в день – большинство теперь может перейти на меньшее количество приемов пищи.

Старше 6 месяцев: 2 раза в день. Если собаки крупные, то это количество увеличивается до трех раз.

