Ветераны помогают ветеранам: 'Сердце Азовстали' Рината Ахметова обучает тренеров по посттравматическому росту

Общественная организация "Сердце Азовстали" провела учебный кемп командообразования для тренеров по посттравматическому росту – интенсивную программу подготовки для защитников Мариуполя, которые готовятся помогать другим ветеранам и их семьям по принципу "равный – равному".

Участниками кемпа стали 10 защитников Мариуполя, которые прошли через боевые действия, ранения, плен и потери. Сегодня они осваивают новую роль – тренеров по посттравматическому росту, способных поддержать побратимов на первых этапах возвращения к жизни после войны.

Во время кемпа участники углубляли знания по посттравматическому росту, изучали психологические протоколы поддержки, инструменты групповой работы, навыки тренерского взаимодействия и безопасной работы с травматическим опытом. Обучение сочетало психологическую подготовку, практические упражнения и командную работу, направленную на формирование доверия и взаимной опоры внутри группы.

Психолог ОО "Сердце Азовстали" Наталья Шевченко отмечает, что формат "равный – равному" является важной частью системы поддержки ветеранов и требует профессионального подхода.

"Если кажется, что формат "равный – равному" – это просто поговорить и поддержать, то это не так. Тренеры проходят специальное обучение, овладевают психологическими протоколами вмешательства и поддержки. Это первое звено помощи, которое может снять напряжение, дать ощущение опоры и, при необходимости, направить человека к специалисту для более глубокой работы", – объясняет Наталья Шевченко.

Один из участников кемпа, защитник Мариуполя Виктор Морозов, отмечает, что собственный опыт войны стал для него мотивацией помогать другим проходить путь восстановления.

"Мы – ветераны – не ломаемся, мы трансформируемся. И эту трансформацию не обязательно проходить одному в темноте. Ее можно пройти вместе – с побратимами, тренерами и поддержкой общественных организаций. Так этот путь становится легче и менее болезненным", – говорит Виктор Морозов.

В общественной организации "Сердце Азовстали" Рината Ахметова подчеркивают, что посттравматический рост – это не отрицание травмы, а путь от пережитого опыта к внутренней силе и способности поддерживать других. Именно поэтому подготовка тренеров из числа ветеранов является одним из важных направлений работы организации.

После завершения учебного кемпа тренеры по посттравматическому росту смогут проводить тренинги и групповые занятия для ветеранов и семей, передавая практические инструменты адаптации, восстановления и взаимной поддержки.