Ветеранам нужна не милость Украины, а экономические возможности, – Гудименко

Председатель ГАР МО Юрий Гудименко прокомментировал необходимость принятия законопроекта, касающегося предпринимательской деятельности ветеранов Вооруженных Сил Украины.

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17 июня в украинском Forbes вышла статья, посвященная необходимости принятия эффективного закона о предпринимательстве для ветеранов. В ней председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименкообъясняет, почему так важно создать для демобилизованных защитников прозрачные экономические условия открытия и ведения бизнеса. Автор убежден, что ветеранский бизнес должен быть не бременем для бюджета, а двигателем для экономики. Это станет возможным, если новый законопроект будет принят с учетом всех реалий рынка. А также примет во внимание негативный опыт законов, в которых квоты вместо возможностей не помогали, а наоборот – создавали препятствия для интеграции в полноценную жизнь.

Гудименко сосредоточиться на реальных инструментах: налоговых льготах, доступных кредитах, грантах и менторской поддержке. Он также обращает внимание на американский опыт – в частности программу VOSB/SDVOSB – как пример эффективной интеграции ветеранов через предпринимательскую деятельность.

"Ветерану нужна не милость, а возможность. Государству нужны налоги. И лучшее, что мы можем сделать друг для друга – это встретиться в точке, где ветеран имеет дело, а государство имеет доход", – отмечает Гудименко.

Он считает крайне своевременным принятие законопроекта №10258 или другого документа с соответствующей логикой, который откроет путь не только к поддержке ветеранов, но и к экономическому развитию страны.

Напомним, что Юрий Гудименко занимал должность командира саперного отделения в 130-м батальоне 241-й бригады территориальной обороны ВСУ. Участвовал в боях за Киев, в частности в освобождении Ирпеня, а также в боевых действиях на Харьковщине. 27 июня 2022 года Юрий Гудименко получил ранение в результате артиллерийского обстрела под Харьковом и был комиссован.

Сейчас Гудименко является председателем ГАР МО Украины, занимается реинтеграцией ветеранов и гуманитарными инициативами.

Законопроект №10258 "О ветеранском предпринимательстве" был принят в первом чтении 29 октября 2024 года. Сейчас готовится ко второму чтению с учетом замечаний. Основные положения документа направлены на создание правовой базы для поддержки ветеранского бизнеса, в частности – определение статуса ветеранского предпринимательства, введение льгот, приоритетного доступа к государственным программам и закупкам, а также упрощение разрешительных процедур и финансовой поддержки через кредиты и гранты.