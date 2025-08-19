Ветеран 66-ОМБр ВСУ получил инклюзивное авто при поддержке Favbet Foundation

Ветеран 66-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Михов, который принимал участие в боевых действиях на Донецком и Луганском направлениях, получил инклюзивный автомобиль в рамках проекта "Бороться за своих. Достойная жизнь ветеранам".

Этот проект основан "Украинской правдой" при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation.

"Для нас важно поддерживать наших людей – ветеранов. Это часть наших ценностей и стратегия фонда. Мы призываем другие фонды присоединяться к таким инициативам и помогать тем, кто защищал страну", – отметил вице-президент благотворительного фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

Андрей Михов родом из Одесской области, сейчас с семьей живет в Николаеве.

"Спасибо проекту и всем неравнодушным. Это не просто машина – это мобильность, свобода движения, возможность быть рядом с побратимами и родными, решать ежедневные дела и двигаться вперед. Ваша помощь – это напоминание, что мы, ветераны, не остались один на один со своим путем", – сказал Андрей Михов.

По данным организаторов, в Украине более 300 тыс. ветеранов имеют инвалидность. Проект "Бороться за своих. Достойная жизнь ветеранам" направлен на поддержку таких военных.