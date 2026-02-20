Весной орхидея пышно зацветет: что нужно сделать в феврале

Февраль – важный месяц для орхидей, особенно фаленопсисов, которые как раз готовятся к весеннему цветению. В этот период не требуется много манипуляций, но несколько важных шагов способны существенно повлиять на будущее великолепие цветов.

Видео дня

Правильное освещение, осторожный полив и легкая обрезка помогут орхидее накопить силы. В то же время флористы отмечают: одна популярная процедура в феврале может только навредить – и ее лучше отложить.

Подготовьте орхидею к весеннему росту

Стоит помнить, что орхидеи – это эпифиты. В природе они растут не в почве, а на коре деревьев в тропических лесах, где имеют яркий рассеянный свет и высокую влажность. Воспроизведение подобных условий дома – залог длительного и обильного цветения.

Легко обрежьте старые части

После предыдущего цветения цветоносы могут желтеть и подсыхать – это естественный процесс. Если стебель полностью высох, его следует аккуратно срезать у основания чистыми секаторами или ножницами.

Так же стоит удалить пожелтевшие или поврежденные листья. Это позволит растению направить силы на формирование новых здоровых побегов и бутонов, а не тратить энергию на нежизнеспособные части.

Переставьте орхидею в более светлое и теплое место

Зимой орхидеи часто отодвигают от холодных окон, чтобы избежать переохлаждения. Но в феврале, когда световой день постепенно увеличивается, растение можно вернуть ближе к свету.

Лучше всего подойдет подоконник с ярким, но рассеянным освещением. Прямое солнце может вызвать ожоги листьев, поэтому южные окна лучше притенять легкой занавеской.

Постепенно увеличивайте полив

С приближением весны орхидея входит в фазу активного роста и нуждается в большем количестве влаги. Однако полив следует увеличивать постепенно, ориентируясь не на график, а на состояние корней.

Если воздушные корни имеют зеленый оттенок – растение достаточно увлажнено. Когда они становятся серебристыми, пришло время полива. Важно использовать рыхлый субстрат из коры и горшок с дренажными отверстиями, ведь застой воды может вызвать гниль корней.

Чего нельзя делать в феврале

Несмотря на наличие бутонов, в феврале орхидею не стоит подкармливать. Из-за еще недостаточного количества света и прохладных температур растение не усваивает питательные вещества полноценно.

Избыток удобрений может обжечь корни, ослабить орхидею и даже вызвать опадение бутонов. Лучше начать подкормку разведенным специальным удобрением для орхидей с середины марта или в апреле – раз в две недели до конца лета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где нельзя ставить фикус.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.