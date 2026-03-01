Весне дорогу: где в Украине будет теплее всего 1 марта и ожидаются ли дожди. Карта

Первый день календарной весны принесет в Украину ощутимое потепление. Синоптики прогнозируют сухую погоду и постепенное повышение температуры в большинстве регионов.

Видео дня

Больше всего весеннее тепло почувствуют жители юга и запада страны. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу синоптиков, 1 марта на территории Украины ожидается переменная облачность, но без осадков.

Ночью и утром местами возможен туман, а на дорогах в большинстве областей, кроме южных и западных, местами образуется гололедица.

Ветер будет слабым, переменных направлений – 3–8 метров в секунду.

Наиболее ощутимое потепление прогнозируют в западных и южных регионах, где столбики термометров поднимутся до +8...+13°C.

На западе днем ожидается около +10...+12°C, подобная температура прогнозируется и на юге страны.

На востоке будет немного прохладнее – примерно +8...+10°C. В северных областях температура поднимется до +4...+6°C.

В Киеве 1 марта также обойдется без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность, а днем воздух прогреется до +4...+6°C.

Как сообщал OBOZ.UA, март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до -13 °C. Наиболее ощутимые морозы прогнозируют в середине месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!