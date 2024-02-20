Весна все ближе: синоптики дали прогноз погоды на среду, 21 февраля

В Украине 21 февраля в западных, северных, центральных областях и частично в Харьковской области прогнозируются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. На северо-востоке и в Карпатах ожидается мокрый снег.

На остальной территории без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр. Ветер юго-западный и южный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ожидается необычной для февраля в Украине: ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла. На Закарпатье и юге Одесской области до 10° тепла. В восточных областях ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве также ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.

Отдельно синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях.

Так, на реках бассейна Припяти будет сохраняться затопление поймы с содержанием и увеличением площадей затопления сельхозугодий, домов и сооружений в Ковельском и Камень-Каширском районах Волынской области.

На Десне и Снове будет затопление пойменных территорий и дорог (с нарушением транспортного сообщения) в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области.

На Верхнем Днепре удержится значительное затопление поймы с нарушением транспортного сообщения между поселками в акватории Днепра и Сожи с возможным начальным затоплением жилых домов отдельных поселков в Черниговской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики предупредили, что в Украину в ближайшие дни вернутся морозы и дождь с мокрым снегом. Погода будет преимущественно облачной, однако будут и прояснения.

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