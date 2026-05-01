В Украине потеплеет до +24 градусов, но есть нюанс: когда ждать нового похолодания

На первые майские выходные в Украине ожидается постепенное потепление с повышением температуры до +22 градусов в западных областях. Погоду будет определять антициклон, который обеспечит преимущественно солнечные и сухие условия.

В то же время в части регионов прогнозируют локальные осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 2 мая, днем температура воздуха составит +9...+13 градусов, тогда как на западе страны будет теплее – до +12...+16. Уже в воскресенье, 3 мая, потепление усилится: в большинстве областей ожидается +12...+17 градусов, а в западных регионах – до +16...+22.

Антициклон обеспечит стабильную погоду без сильного ветра и с большим количеством солнечных прояснений. Исключением станет суббота, когда периодические дожди возможны в Черновицкой области, на Херсонщине и в Крыму.

В Киеве выходные пройдут без осадков. В субботу прогнозируют +12...+13 градусов, в воскресенье – +16...+18. Синоптики отмечают, что на следующей неделе в Украине потеплеет еще больше – до +17...+24 градусов, однако уже на следующих выходных возможно некоторое снижение температуры.

