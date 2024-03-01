Весна в Украине начнется с потепления до +17: прогноз для всех областей

Весна придет в Украину с солнечной, теплой и сухой погодой. Однако март проявит свой капризный характер и немного подпортит первый день весны небольшими морозами и туманами.

О том, какой будет погода в Украине в пятницу, 1 марта, сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в первый день весны ожидается значительное потепление, в некоторых регионах температура воздуха поднимется до +17.

На всей территории страны переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на правобережье местами туман.

Умеренный ветер юго-восточного направления будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.

Теплее всего в первый день весны будет на западе Украины — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Здесь воздух прогреется до +12…+15 градусов, а в Закарпатье до +17. Ночью +2...+6.

Даже в Карпатах потеплеет, в горах ожидается +4...+9.

На юге, а также в центральных и северных районах днем температура воздуха будет от +7 до +12 градусов. Ночью от +3 до -2.

Однако на востоке будет немного прохладнее. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях в течение дня ожидается +6…+9. А ночью ударит мороз до -4.

В Киеве и области 1 марта переменная облачность, без осадков.Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В столице в первый день весны днем около +10, ночью прохладнее и небольшой мороз – от нуля до -2.

По области температура ночью от +3 до -2, днем +6…+11 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предостерегли, что в начале весны погода удивит контрастами. Они прогнозируют, что после "мягкого" с точки зрения температурного режима февраля в Украине в начале марта ожидается похолодание.

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