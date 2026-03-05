Весна принесет эмоциональное очищение этим знакам зодиака: самые благоприятные дни

Вместе с астрономическим началом весны, которое наступит 20 марта, водные знаки зодиака переживут эмоциональное пробуждение. Энергию обновления и возрождения, которую создаст весеннее равноденствие, сильнее всего почувствуют Рак, Скорпион и Рыбы.

Это будет глубокое внутреннее понимание, которое изменит их взгляд на жизнь, пишет Madeinvilnius. В то же время огненные знаки почувствуют толчок к действию, воздушные – ясность, а земные – новое начало. Больше читайте в гороскопе.

Рак

Раки в начале весны глубоко осознают прошлые травмы и смогут наконец их отпустить. Вы поймете свой груз, которым могли быть разрушенные отношения, старые обиды, непонятные эмоции, и почувствуете облегчение.

Луна будет в особенно благоприятном положении для Рака 20 марта. Обратите внимание на сны, медитацию или просто побудьте в тишине. Так вы получите духовную ясность относительно причин неудач в вашей жизни. Это позволит вам отпустить людей, ситуации и эмоции, которые вы долго держали в себе, и начать новый этап.

Лучшие дни для эмоционального очищения: 20-21 марта. В это время побудьте в одиночестве, сходите на прогулку или помедитируйте.

Скорпион

Скорпионы в начале весны осознают глубокую правду о себе, которую вы могли скрывать от других и даже от себя. Например, свои истинные эмоции и потребности. И это станет вашим освобождением.

Плутон, управитель Скорпиона, будет способствовать внутренней трансформации. Понимание может прийти через разговор, терапию или эмоциональный кризис. Вы вдруг осознаете, почему вы действовали определенным образом, выбирали определенных людей или боялись некоторых вещей. Вы можете почувствовать боль и очищение одновременно. Будьте искренними и оставьте то, что настоящее.

Лучшие дни для эмоционального очищения: 18-25 марта. Позвольте себе почувствовать и пережить свои эмоции.

Рыбы

Рыбы в начале весны сильнее всего почувствуют духовное возрождение среди всех трех знаков зодиака. Вы поймете смысл своей жизни, предназначение и что вам следует делать. Нептун, управитель Рыб, сейчас находится в идеальной гармонии с духовными планетами. Ясность и спокойствие может прийти через медитацию, молитву, пребывание на природе или даже сон.

Это изменит все: вы можете принять решение сменить карьеру, переехать или начать новую страницу в своей жизни. В это время вы также почувствуете любовь к миру и единство со всем живым.

Лучшие дни для эмоционального очищения: 19-26 марта. Найдите много времени для духовных практик и отдыха на природе.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

