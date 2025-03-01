Весна – всегда о перезагрузке: природа оживает, люди сбрасывают тяжелые зимние куртки, а в воздухе пахнет переменами. Но, как говорят наши предки, "Март лжет, а апрель смеется". Украинцы и украинки веками наблюдали за природой, изучая закономерности, и их весенние приметы до сих пор работают.

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"Як у березні півень нап’ється води з калюжі, то в квітні ще доведеться брати санчата".

Перекладаючи на сучасну мову: не поспішайте радіти першому теплу. Як тільки ви вирішите сховати пуховик і вдягнути кросівки на босу ногу, весна може передумати й відправити нас у температурні "гойдалки". Метеорологи підтверджують: несподівані заморозки в квітні — це класика.

"Березень сипле снігом, а квітень – водою".

Це означає, що перехідний період супроводжується то снігопадами, то дощами, то сонцем — і все це може відбуватися протягом одного дня. Висновок? Шаруватий одяг — наше все.

Сучасна весна додає до народної мудрості ще кілька реалій. Вітаміни після зими — must-have, сезонні алергії — виклик, а енергія для нових звершень — безцінна.

Весна — період змін, але памʼятаймо: зміни мають бути не лише в природі, а й у нашому ставленні до себе. Тож дбайте про здоров’я, бережіть нерви й не ведіться на перше тепло — воно, як і деякі обіцянки, може бути оманливим.