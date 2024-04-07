Весна набирает обороты: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 7 апреля

В воскресенье, 7 апреля, погода в Украине будет достаточно теплой, однако ночью в большинстве регионов, кроме западных, пройдут дожди. На небе будет облачно с прояснениями.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей пройдут небольшие, в Кировоградской, Одесской и Николаевской умеренные дожди.

На остальной территории Украины ночью, а также днем по стране без существенных осадков.

"Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 14-19°, в Закарпатье до 23°", – сказано в прогнозе.

В Киевской области ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха по области ночью составит 5-9 градусов тепла, днем будет 14-19 градусов по Цельсию. В Киеве ночью 7-9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 16-18 градусов.

Также синоптики объявили предупреждение о значительной снеголавинной опасности (3-й уровень) на высокогорье восточной части Закарпатской области. Там возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области, а низкая (1 уровень) – на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, после небольшого похолодания в Украину вернется потепление. Уже в начале следующей недели воздух прогреется до +20…+24 градусов.

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