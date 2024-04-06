Когда в Украину вернутся +24 и где погремят грозы: синоптик дала прогноз на выходные

После небольшого похолодания в Украину вернется потепление. Уже в начале следующей недели воздух прогреется до +20…+24 градуса.

При этом на выходных в некоторых регионах возможны дожди и даже грозы. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 6 апреля, пройдут кратковременные дожди, прогремят временами грозы. Осадки ожидаются преимущественно на севере, западе и в центральных регионах Украины. В южных областях и на востоке без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины составит +14…+19 градусов.

В воскресенье, 7 апреля, дождь ожидается в южной части Украины. Осадки в этот день возможны на востоке, а также в Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях. В западных областях, северных и большинстве центральных в воскресенье будет солнечно. В течение дня по стране ожидается до +22 градусов.

В Киеве на выходных будет дождь, местами с грозой. По прогнозу синоптиков, осадки начнутся в столице 6 апреля во второй половине дня. В воскресенье в столице дождь будет ночью и утром, а днем осадки прекратятся и небо прояснится.

Также синоптики прогнозируют, что начало следующей недели подарит украинцам теплую и солнечную погоду. Температура воздуха по стране поднимется до +24 градуса.

Напомним, в течение апреля в Украине ожидается много пасмурных дней, во многих регионах возможны осадки. Однако температура воздуха будет достаточно высокой. Даже в ночное время суток в апреле не предвидится заморозков.

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