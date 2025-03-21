Весенние объятия солнца и холодные ночи: каких капризов ждать от погоды 22 марта

Суббота, 22 марта, станет своеобразным зеркалом капризного характера первого месяца весны. Погода в Украине продемонстрирует, что тепло приходит постепенно, еще уступая время от времени зимним холодам.

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В субботу будет тепло и без осадков, но ночью температура воздуха опустится даже до небольших "минусов". Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

22 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, а осадков не ожидается ни в одной из областей.

Ветер будет умеренным, 5-10 м/с, преимущественно восточный с переходом в северо-восточный.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +11…+16 градусов по всей территории страны.

Однако ночью столбики термометров опустятся ближе к нулю и будут показывать не больше 0...+3, а в Закарпатье опустятся даже до -2.

Еще холоднее будет в Карпатах, где ночью ожидается -2...-7. А днем температура воздуха прогреется до +7…+11.

Метеорологи предупреждают, что 22 марта в связи с повышением температуры воздуха в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Объявлен третий уровень – оранжевый.

Напомним, что по прогнозу Укргидрометцентра, в Киевской области в субботу, 22 марта, будет переменная облачность без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +16.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптика Наталии Диденко, в воскресенье, 23 марта, погода изменится, ожидаются дожди, а в течение следующих дней – незначительное понижение температуры воздуха.

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