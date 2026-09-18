Весь мир должен крутится вокруг них: астрологи назвали два самых эгоистичных знака зодиака

Самые эгоистичные знаки зодиака, по мнению астрологов, это Лев и Овен, именно они ставят собственные интересы выше потребностей других.

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Астрологи утверждаю, что каждый из них проявляет эгоцентризм по-своему: кто-то требует постоянного внимания, а кто-то просто ставит свои цели и комфорт выше чужих потребностей.

Лев

Любит быть в центре внимания. А также считает, что весь мир крутится вокруг него. Требует постоянного восхищения и похвалы.

Особенность: такой эгоизм часто идет от детской наивности, а не от зла, но близким от этого не легче

Овен

Пылкий и прямой эгоцентризм. Овен идет к своей цели напролом, не думая о чувствах окружающих.

Особенность: выбирает себя настолько естественно, что даже не считает это эгоизмом — Овен просто отвергает чужие правила.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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