'Верю в победу добра над злом': опубликована коллекция эссе победителей конкурса от музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Алина с Сумщины, Артур из Харькова, Алиса из Умани, Ярослав из Кривого Рога, Марина из Львова, Елизавета из Лубен. Эти дети – свидетели войны. Они пережили то, что навсегда меняет детство: взрывы и эвакуации, потери и страх, разлуку с домом и тишину после сирен. Но несмотря на все – они говорят о пережитом: смело, искренне, глубоко. Их конкурсные эссе свидетельствуют о мужестве и вере в силу помощи.

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Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал работы победителей Всеукраинского конкурса эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи" в специальной коллекции.

Читайте ее по ссылке.

Первое место разделили двое участников – Алина Коноз из Сумщины и Артур Петрушин из Харькова. 15-летний Артур пережил уже два вражеских обстрела. Во время одного из них парень потерял ногу, а уже через десять дней после операции снова оказался под ракетным ударом – этот раз в киевском "Охматдете". Сегодня он привыкает к жизни с протезом и недавно завершил курс физической и психологической реабилитации, организованный Фондом Рината Ахметова.

"Этот взрыв разделил мою жизнь на "до" и "после"... Война может нести только страдания, разруху и боль. Я бы очень хотел мира, которого так ждет вся Украина! Верю в победу добра над злом, в нашу победу над оккупантами", – пишет Артур в своем эссе.

Второе место заняли Ярослав Приступа и Алиса Горидько. 15-летняя девушка из Умани, едва не погибла во время ракетного удара по родному городу. Этот трагический опыт стал темой ее эссе. Оправиться после трагедии Алисе помогло участие в "Блогер Кэмпе", организованном Фондом Рината Ахметова. Там она восстановилась психологически, а еще определилась с будущей профессией.

"Теперь я мечтаю помогать другим – стать психологом или спасателем. Я знаю, как это – быть маленькой и разбитой вдребезги. И знаю, как важно почувствовать: тебя видят, тебя слышат, и ты нужен. Я хочу быть тем, кто помогает, лечит, вдохновляет", – пишет девушка в своем победном эссе.

Марина Погуц и Елизавета Николайчик завоевали почетное третье место. В своих эссе девушки трогательно рассказали о потерях, бесценном вкладе героев в борьбу за свободу Украины и о надежде – искренней и непоколебимой.

Конкурсный сборник эссе победителей "Событие, которое изменило все. Сила помощи" вошел в коллекцию Музея "Голоса Мирных". Фонд Рината Ахметова продолжает документировать свидетельства, которые навсегда останутся важной частью истории Украины. На данный момент уже собрано более 136 тысяч историй о войне России против Украины.

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