Венера во Льве: чего ожидать и какие знаки Зодиака почувствуют космическую любовь

Хотя первая половина этого года не была идеальной для проявления любви, все наконец меняется, когда Венера проходит через Льва. Богиня любви будет чувствовать больше доверия и оптимизма, что вдохновит на смелость открыться возможности найти любовь.

По словам астрологов и экстрасенсов любви, четыре знака зодиака должны проявить романтику во время Венеры во Льве. Узнайте, чего ожидать от Венеры во Льве, и какие знаки зодиака почувствуют космическую любовь, пишет OBOZ.UA.

Венера, которую называют богиней любви, влияет на любовь, партнерство и романтику. Независимо от того, одиноки вы или в паре, Венера положительно повлияет на вашу любовную жизнь. Вы можете согласоваться с энергией Венеры, используя эту планету для осуществления своих романтических желаний, мечтаний и проявлений.

Вы должны чувствовать себя увереннее и самоувереннее в своих романтических проявлениях, поскольку Венера во Льве будет освещать вашу любовную жизнь с 25 августа по 19 сентября. Венера во Льве излучает смелость, теплоту и уверенность. В течение этого венерианского цикла нет никаких "если бы", "и" или "но". Поскольку вы будете твердо стоять на своих желаниях, Венера во Льве усилит ваши проявления. Секрет этого огненного венерианского цикла заключается в терпении. Венера во Льве имеет не очень тонкую фиксированную энергию, поэтому для материализации ваших проявлений может потребоваться весь цикл. Но не волнуйтесь – Венера во Льве обещает положительный результат для всех знаков зодиака. В частности, Венера во Льве может творить чудеса для четырех счастливых знаков звезды.

Какие знаки Зодиака проявляют любовь во время транзита Венеры во Льве?

Овен

Венера во Льве приносит страсть и энтузиазм в ваш пятый дом романтики, секса и свиданий. Ваша любовная и сексуальная жизнь пойдет на спад в ближайшие несколько недель. Независимо от того, встречаете ли вы потенциальных партнеров онлайн или офлайн, вы должны увидеть заметную разницу в том, как люди к вам подходят. Так же вы можете чувствовать себя увереннее в своей чувственности, что поможет вам чувствовать себя смелее, если вы сделаете первый шаг. Венера во Льве поможет вам привлечь новые романтические возможности, полные веселья, волнения и пьянящей химии. Каждое первое свидание, первый поцелуй и первые объятия заставят вас желать большего.

Водолей

Ваша вторая половинка ждет, Водолеи. Следующие несколько недель могут быть решающими, поскольку Венера во Льве проявится в вашем седьмом доме брака, преданности и партнерства. Обычно вы предпочитаете самостоятельное лето как независимый воздушный знак. Хотя вы можете стремиться к свободе и нестандартности, другая часть вас стремится к близости и связи. Венера во Льве может помочь вам найти партнера, который сможет дать вам все. Имейте четкое представление о том, чего вы хотите от отношений и вашей второй половинки, а затем позвольте Венере во Льве творить свою магию. Не удивляйтесь, если встретите любовь своей жизни до конца этого венерианского цикла.

Близнецы

Обычно вам нравится заниматься безобидным флиртом без ставок. Однако ваши отношения с флиртом кардинально изменятся в течение этого цикла Венеры. Богиня любви умоляет вас быть более искренними, милыми и открытыми, когда вы разговариваете с потенциальными партнерами. Заикание и запинание на словах только сделают вас более харизматичными. Пусть ваши партнеры видят настоящую вас в ваших отношениях. Ваша искренность очаровывает, когда вы не пытаетесь намеренно произвести впечатление на своего любимого человека.

Скорпион

Проявите себя, Скорпионы. Уязвимость будет творить чудеса для вашей любовной жизни, поскольку Венера во Льве освещает ваш десятый дом репутации, популярности и успеха. Хотя этот транзит будет иметь положительные профессиональные коннотации, Венера во Льве также может помочь вам быть более перспективными во всех сферах вашей жизни. Вы, несомненно, получите пользу от этой чрезвычайно публичной энергии, поскольку Венера придаст вам уверенности быть открытыми и искренними. Нет стыда признать, что вы готовы к особому виду любви. Другие высоко оценят вашу уязвимость и найдут отклик в ней, что поможет вам привлечь любовь и отношения, которых вы хотите.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

