Нашел более 600 тысяч долларов в гараже умершей бабушки: глава Госэкоинспекции объяснил свое состояние

В декларации состояния за 2024 год временно исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Александра Субботенко соответствующие органы нашли расхождения – чиновник задекларировал 625 тысяч долларов, которые от якобы нашел. Однако представителям Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции он рассказывал о находке в размере 650 тысяч. Но самое интересное – где именно председатель Госэкоинспекции нашел деньги. По его словам, эту сумму он нашел в гараже своей бабушки.

Гараж в кооперативе "Прогресс", что в Харькове, Александр Субботенко унаследовал от своей бабушки, которая умерла еще в декабре 2020 года. Указанная находка фигурировала в декларациях чиновника и в 2022, и 2023 годах. Тогда чиновник утверждал, что средства бабушка получила законно, пишет 368.media.

Что нашли в декларации Субботенко

Кроме вопроса о непонятном происхождении якобы найденной наличности, проверка НАПК обнаружила и другие несоответствия в декларации. В частности, несоответствия касаются нескольких объектов недвижимости – квартиры в Харькове (65,2 кв.м, общая долевая собственность); квартиры в Киеве; гаража в Харькове (32,1 кв.м, собственность с 2021 года – тот самый, где якобы найдены средства); и паркоместа в Киеве.

По итогам проверки НАПК сделало вывод о наличии признаков уголовного преступления (по части 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины – внесение недостоверных сведений в декларации). Общая сумма недостоверно задекларированных сведений, как утверждают в НАПК, составляет 26,7 миллиона гривен.

Однако материалы проверки пока не переданы в правоохранительные органы.

Деньги от бабушки

На момент предыдущей проверки Субботенко занимал должность заведующего сектором по координации и контролю территориальных и межрегиональных органов Госэкоинспекции.

НАПК заинтересовала задекларированная чиновником наличность в размере $623 тысячи (именно эта сумма фигурирует в декларации), тогда как он сам в объяснениях оперировал цифрой $653 тысячи.

По словам Субботенко, бабушка и дедушка якобы имели возможность заработать эту сумму, потому что "имели деловые отношения" за рубежом СССР. Причем, как объяснял чиновник, в его семье якобы было "семейное правило" – хранить драгоценности именно в виде наличных, именно в долларах.

Настоящее состояние бабушки

Впрочем, в НАПК считают, что бабушка Субботенко не имела возможности заработать или как-то иначе получить такую сумму. Хотя женщина 1948 года рождения и работала исключительно на госдолжностях – но на должностях низового звена: техсекретаря Харьковского РК ЛКСМУ, заведующего учетом Харьковского политехнического института, заведующего учетом Харьковского райкома комсомола и инструктора сектора учета.

Однако главное то, что до 1991 года в СССР оборот иностранной валюты среди граждан был прямо запрещен. Таким образом, даже если доллары действительно экономила бабушка еще в советское время, они были получены незаконно.

Что решил суд

Субботенко пытался закрепить право собственности на "найденные" средства через суд. Однако решением Коминтерновского районного суда Харькова (дело № 641/8971/21) в удовлетворении исковых требований о признании права собственности на денежные средства в порядке наследования по закону было отказано.

Суд отметил, что "данные денежные средства могут представлять собой клад" и отметил, что истцом не предоставлено никаких доказательств существования этих средств, а также доказательств того, что они принадлежали его бабушке.

Причем в официальном завещании бабушки, заверенном государственным нотариусом, никакого упоминания о каких-либо денежных средствах нет.

После проигрыша в суде Субботенко не обжаловал решение в апелляционной инстанции и не обратился в компетентные органы по установлению факта "клада", хотя именно такой порядок предусмотрен статьей №343 Гражданского кодекса Украины для легализации найденных ценностей.

