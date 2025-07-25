Вечная память Герою: на Донетчине погиб военный из Запорожской области Владимир Скрута. Фото

Вблизи населенного пункта Новоселидовка Донецкой области, выполняя боевое задание, погиб молодой украинский защитник Владимир Скрута. Трагедия произошла почти девять месяцев назад – еще 31 октября 2024 года, но официальное подтверждение поступило только сейчас.

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О смерти воина сообщил в Telegram Камышеваский поселковый совет Запорожской области. Герой был родом из поселка Новотаврийское, который входит в эту громаду.

Скрута Владимир Иванович родился 19 июля 1998-го. Он погиб в 26-летнем возрасте.

Парень после окончания 9 класса учился в Государственном учебном заведении "Запорожский профессиональный промышленный лицей" по специальности электросварщик. Работал по профессии на заводе "Запорожогнеупор".

К рядам Вооруженных сил присоединился осенью 2024 года. Проходил службу в десантно-штурмовой роте в должности матроса. Последний бой принял на востоке Украины возле села Новоселидовка.

28 июля в его родном поселке запланированы похороны защитника. "Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою!" – написали представители местной власти.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июля 2025 года в боях возле поселка Выемка Бахмутского района погиб украинский защитник из Донецкой области Сергей Коротаев. Ему навеки осталось 29 лет.

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