Ваш идеальный отдых по знаку зодиака: Львам – горы, Ракам – море, а Близнецам – прогулки по оживленным городам Европы

Астрологи утверждают, что не только характер зависит от месяца рождения, но и отдых можно идеально подобрать под вашу стихию.

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Астрологи советуют ориентироваться на потребности, заложенные в вашем гороскопе, например, огненным знакам подойдет более активный отдых, это могут быть горы, а вот воздушным подойдет отдых, который дарит новые впечатления.

Огненные знаки зодика – Овен, Лев, Стрелец

Вам подойдут свободные автопутешествия, экстремальный туризм, кемпинг, дайвинг или исследование новых горных маршрутов.

Земные знаки – Телец, Дева, Козерог

Вы цените комфорт, размеренность и вкусную еду. Лучший выбор – уютные спа-отели, эко-усадьбы на природе или экскурсионные туры по историческим местам.

Воздушные знаки – Близнецы, Весы, Водолей

Вы нуждаетесь в смене впечатлений и поэтому вам идеально подойдет калейдоскоп событий: шопинг, посещение фестивалей, прогулки по оживленным городам Европы или путешествия в компании.

Водные знаки – Рак, Скорпион, Рыбы

Предпочитают уединение, тишину и покой. Для них лучшим вариантом станет отдых на морском побережье, дом у озера или уютный отдых в горах.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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