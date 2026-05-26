Варвара из Бахмута о 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова: дети могут снова чувствовать себя в безопасности

13-летняя Варвара из Бахмута уверенно говорит о будущем Украины и искренне верит в ее восстановление. Для девушки из Донецкой области эта мечта имеет особую ценность: она знает, что значит потерять дом. Ее родной город – Бахмут – почти полностью уничтожен российской армией. Несмотря на пережитое, девушка продолжает верить в будущее – как собственное, так и своей страны. Недавно Варвара стала участницей весенней смены "Блогер Кэмп" от Фонда Рината Ахметова. Для нее это стало отличной возможностью отдохнуть и найти мотивацию.

"Дети могут снова почувствовать себя в безопасности, проявить себя. Здесь много детей, которые пострадали от войны, им помогают восстановиться. Мне очень нравится, здесь очень хорошие наставники. В "Блогер Кэмпе" мы много видео снимали, нам давали интересные задания. У меня много друзей появилось", – рассказывает девушка.

Первые дни полномасштабного вторжения семья Варвары оставалась в Бахмуте. Решение об эвакуации приняли после того, как прямо над их домом пролетела вражеская ракета. Жить в постоянном страхе было невозможно.

Самым страшным ударом для семьи стала гибель тети Татьяны. Во время очередного обстрела женщина вышла из укрытия, и в этот момент в дом попал снаряд. Она погибла от осколков. Эта потеря навсегда изменила Варвару.

"Для меня это было шоком. Я потеряла свой город, понимаю, что он больше не будет таким, как раньше. Видела одно видео, как ехали по моей улице. Там мой развалившийся дом, разбитые дороги. Мне очень больно об этом говорить. Я не хочу, чтобы такое было в дальнейшем. Я хочу, чтобы следующие поколения людей, которые будут жить в Украине, больше такого не видели, а видели свои города, в которых они родились, только лучше", – говорит она.

Сегодня Варвара учится в научном лицее, участвует в олимпиадах и уже заняла третье место на областном этапе по украинскому языку. Кроме того, Варя занимается черлидингом и вместе со своей командой стала чемпионкой Украины.

В "Блогер Кемпе" девушка не только попробовала себя в роли блогера, но и окончательно определилась со своей большой мечтой – она хочет стать инженером, чтобы восстанавливать страну.

"Моя мечта – это стать инженером-строителем или инженером в сфере авиации и ракетостроения. Я понимаю, что эти профессии будут в будущем в Украине очень популярными. После войны Украина будет снова развиваться, надо будет отстраивать города, и эти профессии будут очень нужны", – говорит Варвара.

"Блогер Кэмп" – это всегда интересные и разнообразные активности, которые помогают украинской молодежи поверить в собственные силы, отдохнуть и оздоровиться на свежем воздухе, познакомиться с новыми друзьями и с уверенностью смотреть в будущее, несмотря на вызовы сегодняшнего дня.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже почти 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За годы деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.

