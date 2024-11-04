Валит деревья, повреждены авто: в Украине бушует сильный ветер. Фото и видео

В Украине в понедельник, 4 ноября, поднялся сильный ветер. В Киеве, Днепре, Черкассах, Полтаве стихия рушит деревья и светофоры и срывает крыши, из-за "деревопада" повреждены автомобили и ограждения.

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Местные паблики распространяют фото и видео последствий непогоды. По данным Укргидрометцентра, 4 ноября в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с, объявлен уровень опасности, желтый.

На видео: ураган в Киеве

На видео: ураган в Днепре

На видео: ненастье в Черкассах

О падении деревьев сообщают в ряде городов Украины.

В Черкассах на перекрестке улиц Смелянской и Вернигоры упал светофор. Размозженные деревья лежат прямо на автодорогах.

В Кременчуге, Полтаве, Киеве деревья упали на припаркованные автомобили.

"Разлетается утепление, балконы, летит все в машины на огромной скорости", – рассказал очевидец о ситуации на Академгородке в Киеве.

В Днепре свергнутое дерево на улице Деревлянской перекрыло проезд до проспекта Свободы. Автомобили едут в объезд по Посполитой, на узенькой улочке образовалась огромная пробка.

В Патрульной полиции призвали не ходить под развесистыми деревьями и возле строительных площадок; держаться подальше от рекламных щитов, столбов электросетей и линий электропередач, которые могут повредить ураган. Также не следует оставлять транспорт в таких местах.

В то же время рекомендовано плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах; убрать с балконов и лоджий не закрепленные предметы, которые могут упасть на улицу.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону на номер 112 или обращаться в аварийные службы.