В Украину пришло похолодание, в Харькове уже пошел снег: какие регионы еще ощутят 'дыхание' зимы. Фото и видео

В Украину в понедельник, 4 ноября, пришло похолодание, утром пошел первый снег. Больше всего заснежило Харьков, также небольшой снег выпал в Днепре.

Видео дня

Местные паблики активно делятся на видео первых зимних осадков. В течение дня 4 ноября в Харьковской области прогнозируют мокрый снег и дождь с порывами ветра.

На видео: первый снег в Харькове

На видео: первый снег в Днепре

Утром и днем ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 17-22 м/с.

Ночью по области вьюга, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, сообщили "Суспільному" в региональном гидрометцентре.

Облачно, на дорогах местами гололед.

Ночью от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, днем 0...+5 градусов тепла;

В Харькове ночью около 0 градусов, днем +2…+4 градуса тепла.

По данным Укргидрометцентра, осадки в виде дождя и снега, местами мокрого, в течение 4 ноября накроют большинство территорий Украины.

Ночью от 0 до +4 градусов, днем +4…+9 градусов тепла, на юге до +13 градусов.

В западных областях солнечнее и без снега, однако синоптики прогнозируют там небольшой дождь.

Ночью там морозно, от -1 градуса до +4, ветер западный 7-12 м/с. Днем +7...+9, ветер северо-западный, 7-12 м/с.