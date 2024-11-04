В Украину пришло похолодание, в Харькове уже пошел снег: какие регионы еще ощутят "дыхание" зимы. Фото и видео
В Украину в понедельник, 4 ноября, пришло похолодание, утром пошел первый снег. Больше всего заснежило Харьков, также небольшой снег выпал в Днепре.
Местные паблики активно делятся на видео первых зимних осадков. В течение дня 4 ноября в Харьковской области прогнозируют мокрый снег и дождь с порывами ветра.
На видео: первый снег в Харькове
На видео: первый снег в Днепре
Утром и днем ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 17-22 м/с.
Ночью по области вьюга, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, сообщили "Суспільному" в региональном гидрометцентре.
Облачно, на дорогах местами гололед.
Ночью от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, днем 0...+5 градусов тепла;
В Харькове ночью около 0 градусов, днем +2…+4 градуса тепла.
По данным Укргидрометцентра, осадки в виде дождя и снега, местами мокрого, в течение 4 ноября накроют большинство территорий Украины.
Ночью от 0 до +4 градусов, днем +4…+9 градусов тепла, на юге до +13 градусов.
В западных областях солнечнее и без снега, однако синоптики прогнозируют там небольшой дождь.
Ночью там морозно, от -1 градуса до +4, ветер западный 7-12 м/с. Днем +7...+9, ветер северо-западный, 7-12 м/с.