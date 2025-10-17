Помню государственную бесплатную вакцинацию от ковида (еще до большой войны) в Киеве на вокзале – у людей было время перед поездом и они радостно вакцинировались на халяву, а потом инфекционную ночь после вакцины проводили в запертом наглухо купе с тремя несчастными, которые об этом не подозревали, – тогда я описывал это на Обозе, и специалисты были в шоке.

Видео дня

А потом один дядя в Москве мгновенно вылечил всю Украину от ковида (вместе с вакцинацией) за одно зимнее утро более трех с половиной года назад и лечит, с*ка, до сих пор.

За это время умное государство сменило знаменитые противозаразные (для остальных) маски на еще более бессмысленные всегда запоздалые тревоги сразу после взрывов (детское а-а уже укакавшись), и если раньше искусственно сбивали людей в кучки ограничениями на входе перед банком, чтоб удобнее было вместе заражаться, то сейчас делают то же самое, формируя так удобные мишени для следующих дронов.

Сейчас снова заговорили о вакцинациях. (И заодно – о выборах.) Видимо, приближается мир.

Как там насчет халявы?