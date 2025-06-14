Вафельный торт по-новому: рассказываем, что добавить в десерт для яркого вкуса

Вафельный торт – один из самых простых и вкусных десертов. Для яркого вкуса добавьте орешки, шоколад, соленую карамель.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, со сгущенным молоком, арахисом и шоколадом.

Ингредиенты:

Вафельные лепешки – 1 упаковка

Сгущенное вареное молоко – 1 банка (370 г)

Арахис жареный – 150 г

Арахисовая паста – 200 г

Шоколад черный – 200 г

Масло сливочное – 50 г

Соль

Способ приготовления:

1. Арахис перебиваем в крошку и добавляем к сгущенному молоку. Сверху посыпаем щепоткой соли для баланса вкуса.

2. Шоколад топим на водяной бане со сливочным маслом. Ставим воду на огонь, доводим до кипения, снимаем с огня и уже тогда ставим сверху миску с шоколадом и маслом.

3. Перемазываем торт. На нижний корж выложите половину арахисовой пасты, накройте вафелькой, сверху намажьте сгущенным молоком с орехами, накройте, сверху шоколад, накройте и так по кругу пока не закончится крем. Верхний корж должен быть без ничего, так как сверху мы поставим доску и груз, чтобы торт стал более плотный. И в таком виде прячем в холод на 1-2 часа.

Далее покрываем оставшимся шоколадом!

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