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Вафельный торт по-новому: рассказываем, что добавить в десерт для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
396
Вафельный торт по-новому: рассказываем, что добавить в десерт для яркого вкуса

Вафельный торт – один из самых простых и вкусных десертов. Для яркого вкуса добавьте орешки, шоколад, соленую карамель. 

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Вафельный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, со сгущенным молоком, арахисом и шоколадом. 

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • Вафельные лепешки – 1 упаковка
  • Сгущенное вареное молоко – 1 банка (370 г)
  • Арахис жареный – 150 г
  • Арахисовая паста – 200 г
  • Шоколад черный – 200 г
  • Масло сливочное – 50 г
  • Соль

Способ приготовления:

1. Арахис перебиваем в крошку и добавляем к сгущенному молоку. Сверху посыпаем щепоткой соли для баланса вкуса.

Арахисовый крем

2. Шоколад топим на водяной бане со сливочным маслом. Ставим воду на огонь, доводим до кипения, снимаем с огня и уже тогда ставим сверху миску с шоколадом и маслом.

Шоколад для торта

3. Перемазываем торт. На нижний корж выложите половину арахисовой пасты, накройте вафелькой, сверху намажьте сгущенным молоком с орехами, накройте, сверху шоколад, накройте и так по кругу пока не закончится крем. Верхний корж должен быть без ничего, так как сверху мы поставим доску и груз, чтобы торт стал более плотный. И в таком виде прячем в холод на 1-2 часа.

Приготовление десерта

Далее покрываем оставшимся шоколадом!

Готовый торт

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