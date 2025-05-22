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Вафельный торт по-новому: делимся рецептом десерта, вкус которого приятно удивит
Один из самых вкусных, легких в приготовлении домашних тортов – вафельный. Готовить его можно с орехами, а также ягодами, фруктами, сгущенным молоком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с шоколадом, сгущенным молоком и орехами.
Ингредиенты:
- Коржи вафельные – 3-4 шт.
- Шоколад черный – 250 г
- Сгущенное молоко – 200 г
- Масло сливочное – 20 г
- Орехи – 100 + 80 г для обсыпки
Для глазури:
- Шоколад – 150 г
- Сливки – 30 г
- Масло сливочное – 20 г
Способ приготовления:
1. Шоколад, сгущенное молоко и масло топим на водяной бане до однородности. Добавляем мелко порезанные орехи.
2. Перемазываем коржи, ставим весы и кладем в холод на 1 час.
3. Для глазури: все смешаем и покроем торт. Обсыпьте орешками и поставьте в холодильник.
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