Вафельный торт по-новому: делимся рецептом десерта, вкус которого приятно удивит

Один из самых вкусных, легких в приготовлении домашних тортов – вафельный. Готовить его можно с орехами, а также ягодами, фруктами, сгущенным молоком.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с шоколадом, сгущенным молоком и орехами.

Ингредиенты:

Коржи вафельные – 3-4 шт.

Шоколад черный – 250 г

Сгущенное молоко – 200 г

Масло сливочное – 20 г

Орехи – 100 + 80 г для обсыпки

Для глазури:

Шоколад – 150 г

Сливки – 30 г

Масло сливочное – 20 г

Способ приготовления:

1. Шоколад, сгущенное молоко и масло топим на водяной бане до однородности. Добавляем мелко порезанные орехи.

2. Перемазываем коржи, ставим весы и кладем в холод на 1 час.

3. Для глазури: все смешаем и покроем торт. Обсыпьте орешками и поставьте в холодильник.

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