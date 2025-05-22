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Вафельный торт по-новому: делимся рецептом десерта, вкус которого приятно удивит

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
891
Вафельный торт по-новому: делимся рецептом десерта, вкус которого приятно удивит

Один из самых вкусных, легких в приготовлении домашних тортов – вафельный. Готовить его можно с орехами, а также ягодами, фруктами, сгущенным молоком. 

Видео дня
Вафельный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта с шоколадом, сгущенным молоком и орехами. 

Рецепт торта

Ингредиенты: 

  • Коржи вафельные – 3-4 шт.
  • Шоколад черный – 250 г
  • Сгущенное молоко – 200 г
  • Масло сливочное – 20 г
  • Орехи – 100 + 80 г для обсыпки

Для глазури:

  • Шоколад – 150 г
  • Сливки – 30 г
  • Масло сливочное – 20 г

Способ приготовления: 

1. Шоколад, сгущенное молоко и масло топим на водяной бане до однородности. Добавляем мелко порезанные орехи. 

Шоколад с орехами

2. Перемазываем коржи, ставим весы и кладем в холод на 1 час.

Глазурь для десерта

3. Для глазури: все смешаем и покроем торт. Обсыпьте орешками и поставьте в холодильник.

Готовый торт

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