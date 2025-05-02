В Житомире из-за пожара на городской свалке школы перевели на дистанционку: что происходит

В Житомире школы перевели на дистанционный формат работы из-за пожара на городском полигоне твердых бытовых отходов. Садики будут работать в обычном режиме, но без прогулок на открытом воздухе.

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Пожар на улице Андреевской начался в 17:50 вечера 1 мая. Огонь распространился из-за сильных порывов ветра, и по состоянию на 6:00 пятницы, 2 мая, возгорание еще не было ликвидировано. Об этом сообщил Житомирский городской совет.

"В течение всей ночи на месте происшествия продолжались работы по ликвидации пожара. В тушении были задействованы 31 пожарный и девять единиц техники. Благодаря их усилиям удалось локализовать возгорание, и в настоящее время дальнейшего распространения огня по территории полигона не происходит", – рассказали представители местной власти.

Согласно рекомендациям облцентра Минздрава по контролю и профилактике болезней, временно рекомендовано: школам перейти на онлайн-режим обучения; детским садикам не менять формат работы, но отменить прогулки детей на площадке; отменить все соревнования и тренировки спортивных школ, запланированные на открытом воздухе.

Ранее горсовет рекомендовал местным жителям соблюдать следующие профилактические меры:

– закрывать окна и двери в домах;

– по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно в зонах, где чувствуется запах дыма;

– включить системы кондиционирования или очистки воздуха, если они у вас есть;

– при необходимости использовать маски, респираторы.

Как писал OBOZ.UA, ранее ученые обратились к ООН с просьбой помочь решить проблему космического мусора на Земле. Эксперты считают, что уроки, полученные из управления морским мусором, будут полезны для предотвращения "еще одного планетарного кризиса, пока еще не поздно".

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