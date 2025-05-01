В ВСУ появятся халяльные и кошерные сухпайки: в Минобороны утвердили суточный полевой набор продуктов. Фото

Министерство обороны Украины утвердило обновленную техспецификацию на суточный полевой набор продуктов для военных. Теперь, кроме обычных, украинским защитникам при необходимости будут закупать халяльные и кошерные сухпайки.

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Об этом заявили в оборонном ведомстве страны. Это должно улучшить питание военнослужащих в соответствии с их религиозными потребностями, отметили в Минобороны.

Халяльные сухпайки разработаны для военных, придерживающихся исламских норм питания. Кошерные сухпайки отвечают требованиям кашрута и предназначены для военнослужащих, исповедующих иудаизм. Православным и атеистам остаются простые наборы питания.

В целом, сухпайки состоят из трех рационов – завтрака, обеда и ужина. Они содержат:

Галеты из муки пшеничного первого сорта

Сухари из муки пшеничной первого сорта или из муки ржаной обивочной

Готовое к употреблению первое блюдо (борщ с мясом или супы с мясом в ассортименте)

Готовое к употреблению второе блюдо (каши с мясом или овощи с мясом в ассортименте)

Кофе растворимый, чай (отдельно)

Сахар

Мед натуральный

Джем фруктовый (в ассортименте)

Соль, отдельно перец (черный молотый)

Пластиковая одноразовая ложка, обычная бумажная салфетка и салфетка гигиеническая, влажная (отдельно).

Таким образом, разница между обычным, халяльным или кошерным сухпайком в первых и вторых блюдах, содержащих мясо свинины, курицы, баранины или говядины соответственно.

Также, как отмечают в Минобороны, готовое к употреблению первое и второе блюда должны фасоваться в реторт-пакеты – то есть, современную упаковку, обеспечивающую длительный срок хранения.

"Благодаря этой технологии, блюда сохраняют свои вкусовые и пищевые качества, при этом не нуждаются в дополнительных условиях хранения, что важно для военных, которые находятся на передовой", – пояснил начальник Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны, подполковник Максим Кайола.

Учтены также удобство использования и быстрота приготовления продуктов на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил, что в Украине для обеспечения военнослужащих ВСУ впервые начались закупки рыбы отечественного производства. В частности – толстолобика, карпа и форели. До этого все было импортное – хек и прочий пангасиус.

О том, как построено продовольственное обеспечение в ВСУ и чем кормят наших бойцов, рассказывает OBOZ.UA.

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