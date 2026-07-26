В Виннице ножом ранили военнослужащего ТЦК: нападавшего задержали

В субботу, 25 июля, в Виннице произошел очередной инцидент с военными. Мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК во время его доставки в территориальный центр комплектования.

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Злоумышленник нецензурно высказывался в адрес военнослужащих, достал складной нож и нанес ранение одному из них. Об этом сообщили в Винницком ТЦК СП.

"Вниманию общественности и СМИ! Сообщаем, что 25.07.2026 года гражданин Украины, числившийся нарушителем воинского учета с 2025 года, совершил нападение на представителя группы оповещения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время доставки в ТЦК и СП для дальнейшего уточнения военно-учетных данных нарушитель военного учета начал вести себя агрессивно.

Пострадавшему сотруднику ТЦК оказана медицинская помощь. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

По факту нападения на военнослужащего возбуждено уголовное дело. Нападавший задержан в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Ему грозит ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса.

"Отметим, что согласно действующему законодательству препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, умышленное причинение телесных повреждений или посягательство на жизнь военнослужащего может наказываться лишением свободы вплоть до пожизненного заключения", – так прокомментировали инцидент в ТЦК.

Напомним, что 24 июля в Харькове правоохранители задержали мужчину, который напал с ножом на военнослужащего ТЦК и несколькими днями ранее пытался ранить полицейского. Чтобы остановить нападавшего, сотруднику полиции пришлось применить табельное огнестрельное оружие.

Ранее также в Харькове мужчина с ножом напал на полицейских во время проверки документов. Инцидент произошел 25 июня в Салтовском районе города. В результате нападения двое правоохранителей получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Как сообщал OBOZ.UA, аналогичный случай произошел в мае в Одесской области: мужчина напал с ножом на группу оповещения. Тогда тяжелые ранения получили двое сотрудников ТЦК.

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