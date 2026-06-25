В Харькове мужчина напал с ножом на полицейских во время проверки документов: двое правоохранителей находятся в больнице. Фото

В Харькове мужчина с ножом напал на полицейских во время проверки документов. Инцидент произошел 25 июня около 16:00 в Салтовском районе города. В результате нападения двое правоохранителей получили телесные повреждения и были госпитализированы.

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Об обстоятельствах происшествия сообщил Отдел по связям с общественностью полиции Харьковской области. В полиции отметили, что нападение произошло во время исполнения правоохранителями служебных обязанностей. По информации ведомства, мужчина уже задержан, а следователи продолжают необходимые процессуальные действия.

Обстоятельства нападения

По данным правоохранителей, во время проверки документов гражданин начал вести себя агрессивно. В ходе общения он внезапно достал нож и напал на полицейских.

В результате инцидента двое сотрудников полиции получили ранения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В полиции сообщили, что задержание нападавшего было проведено в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей.

Что известно о фигуранте

Правоохранители установили, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений.

Кроме того, мужчина находится в розыске за уклонение от мобилизации. Других подробностей о его личности на данный момент не обнародовано.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины – "Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа".

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении. Следственные действия по делу продолжаются.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в субботу, 20 июня, в Харькове мужчина с осколком разбитой бутылки напал на прохожих. Инцидент произошел на Холодной Горе; пострадали как минимум три человека. Нападавший уже задержан. Позже это подтвердили в полиции Харьковской области.

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